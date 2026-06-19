Lietuva pirmą kartą pirmininkaus Europos mokyklų tinklui

Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmasis kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva.
„Artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos mokykloms priimame kaip svarbų įsipareigojimą prisidėti prie šios unikalios švietimo sistemos stiprinimo ir plėtros“, – pranešime cituojama švietimo ministrė Raminta Popovienė.
„Europos mokyklos gyvuoja jau daugiau kaip 70 metų, tikiuosi, kad Lietuvos pirmininkavimo metu jos tik stiprės ir dar tvirčiau vykdys savo misiją teikti aukštos kokybės daugiakalbį, daugiakultūrinį ir įtraukų ugdymą sparčiai besikeičiančiame pasaulyje“, – renginio metu kalbėjo ji.
Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąja patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtrauktį Europos mokyklų tinkle.
Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą.
Lietuvą pasveikino Europos mokyklų tinklo generalinis sekretorius Andreasas Beckmannas.
„Europos mokyklos yra unikali švietimo bendruomenė, kurią sieja įsipareigojimas kultūrų įvairovei, kokybei ir, svarbiausia, bendroms vertybėms. Rotuojančios nacionalinės pirmininkavimo kadencijos įkūnija demokratišką ir kolegialų mūsų valdymo pobūdį, užtikrindamos, kad kiekviena valstybė narė aktyviai prisidėtų prie sistemos ateities formavimo. Ši bendra atsakomybė yra vienas iš svarbiausių Europos mokyklų stiprybės šaltinių ir ryški Europos bendradarbiavimo švietimo srityje išraiška“, – teigė A. Beckmannas.
„Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos pirmininkavimą ir jo prioritetus. Kalbinės ir kultūrinės įvairovės stiprinimas bei mažesnių kalbinių sekcijų rėmimas yra mūsų misijos ir vizijos dalis. Abu šie aspektai yra būtini siekiant išsaugoti Europos mokyklų sistemos išskirtinumą“, – sakė jis.
Renginyje pristatytas Lietuvos pirmininkavimo Europos mokykloms logotipas, įkvėptas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos.
„Šis genialus Lietuvos menininkas, kompozitorius, dailininkas sakė, kad „žmogus ateina į žemę su saule“. Šie žodžiai tampa Lietuvos pirmininkavimo moto, kaip siekis puoselėti kiekvieno mokinio prigimtinę šviesą, išskirtinumą, žinių troškimą“, – sakė šalies atstovė Europos mokyklų Valdytojų taryboje Rūta Stanaitienė.
Europos mokyklos yra ES valstybių narių valdomos švietimo įstaigos, kuriose užtikrinamas daugiakalbis ir daugiakultūrinis ugdymas. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių, jose mokosi apie 400 lietuvių.
Europos mokyklos buvo įsteigtos tam, kad ES institucijose dirbančių darbuotojų vaikai galėtų gauti kokybišką išsilavinimą savo gimtąja kalba. Tai leidžia šiems vaikams sklandžiai tęsti mokslus ar sugrįžti į savo gimtosios šalies švietimo sistemą bet kuriuo ugdymo laikotarpiu.
Europos mokyklą sudaro trys pakopos: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas ir vidurinis ugdymas. Mokinys, baigdamas Europos mokyklą, gauna Europos bakalaureato diplomą, prilygstantį lietuviškam brandos atestatui.
Šią misiją įgyvendins Švietimo ministerija kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu ir Vilniaus lietuvių namais.
Dalis pirmininkavimo laikotarpio sutaps ir su būsimu Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai, prasidėsiančiu 2027 metų sausį.
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