Lenkija pratęs kontrolę pasienyje su Vokietija ir Lietuva

Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 metų liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigiasi spalio 1 dieną.
Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad „tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis“ – ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją.
Ministerijos duomenimis, nuo šios priemonės įvedimo „beveik 2 300 asmenų buvo neleista atvykti, daugiau nei 1 300 buvo grąžinti pagal readmisijos programą, o 130 sulaikyti dėl pagalbos nelegaliai kirsti sieną“.
Pagal Šengeno taisykles, kilus numatomai ir rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, valstybė narė gali atkurti kontrolę prie vidaus sienų ne ilgesniam kaip pusės metų laikotarpiui.
Kai tokia grėsmė išlieka ilgiau nei pusmetį, valstybė narė gali pratęsti pasienio kontrolę dar keliems, ne ilgesniems kaip šešių mėnesių laikotarpiams, tačiau iš viso ne ilgiau kaip dvejiems metams.
Varšuva neatmeta galimybės anksčiau atšaukti kontrolę, jei pagerės migracijos situacija.
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