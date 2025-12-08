 Kultūros ministerijoje bus paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai

Kultūros ministerijoje bus paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai

2025-12-08 06:39
BNS inf.

Kultūros ministerijoje pirmadienį bus paskelbti šių metų Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai.

Kultūros ministerijoje bus paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai
Kultūros ministerijoje bus paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai / L. Balandžio/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šių premijų komisija yra atrinkusi dvylika kūrėjų gauti 2025 metų premijas.

Į aukščiausią kultūros apdovanojimą pretenduoja architektūros istorikė Marija Drėmaitė, poetas, dramaturgas Gintaras Grajauskas, menininkas Donatas Jankauskas, rašytojas Kęstutis Kasparavičius, teatro ir kino aktorius Albinas Kėleris, pianistas Daumantas Kirilauskas.

Sąraše taip pat yra prozininkas, scenaristas Rimantas Kmita, kino režisierius Ignas Miškinis, aktorius Arūnas Sakalauskas, mados dizainerė Sandra Straukaitė, dailininkė Laisvydė Šalčiūtė bei operos ir kamerinės muzikos atlikėja Giedrė Marija Žebriūnienė.

Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną.

Kasmet skiriamos premijos yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio. Šiemet tai būtų 56 tūkst. eurų.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų diplomai ir ženklai bus įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga.

Šiame straipsnyje:
Kultūros ministerija
Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija
laureatai
premijos
kūrėjai
Menas
kultūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų