Ministerijai neskiriant lėšų, savivaldybė siekia perimti Klaipėdos centrinio pašto kompleksą

„Mes diskutuosime apie galimybę, kaip greičiau renovuoti, bet žinome, kad ministerijos biudžetas yra toks, koks yra. Ieškosime geriausio sprendimo, (...) o vienas iš sprendimų yra būtent pastato perdavimas Klaipėdos miestui“, – BNS sakė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Pati savivaldybė nurodė siekianti, kad Kultūros ministerijai priklausantis pastatas būtų sutvarkytas.
„Šiuo klausimu galėtų rūpintis ir ministerija, tačiau nematydama realių žingsnių, savivaldybė siūlo ir kitus galimus sprendimus. Konkrečių susitarimų dėl pastato perdavimo miestui šiuo metu nėra pasiekta“, – teigiama savivaldybės atsakyme BNS.
„Kadangi savivaldybė nemato konkrečių veiksmų dėl pastato sutvarkymo, liepos mėnesį kreiptasi į premjerę, Kultūros ministeriją ir pasiūlytos papildomos alternatyvos: perduoti pastatą savivaldybei užtikrinant valstybės biudžeto finansavimą tvarkybos darbams arba, jei finansavimas neskiriamas, perduoti pastatą savivaldybei kartu su kitu savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingu turtu“, – nurodoma jame.
Miesto meras Arvydas Vaitkus savo „Facebook“ paskyroje šią savaitę teigė, jog pasiūlymas perimti komplekso kontrolę pateiktas matant, kad pastatas „toliau nyksta, o pradėtas projektavimas, Kultūros ministerijai neskyrus finansavimo, nutrauktas“.
„Matydami susidariusią situaciją, pasiūlėme pastatą atiduoti miestui. Tai nėra paprastas procesas – seniai apleistas pastatas kiekvieną dieną reikalauja vis didesnių išlaidų, todėl Kultūros ministerijai pasiūlėme perimti pastatą, skiriant finansavimą jo sutvarkymui arba perduoti pastatą savivaldybei kartu su kitais pastatais, kurie būtini atliepiant gyventojų lūkesčius bei funkcijoms, kurios užtikrintų mokslo ir ugdymo paskirtį (...). Tikiuosi, dabartinė ministrė supras situacijos absurdiškumą ir beviltiškumą bei priims sprendimą, kuris bus teisingas Lietuvai ir mūsų miestui!“ – rašė savivaldybės vadovas.
Dėl Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo Klaipėdos miesto savivaldybė ir ministerija ketinimų protokolą pasirašė dar 2022-ųjų liepą.
Praėjusiais metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ministerijai pavaldžiu Kultūros infrastruktūros centru. Šis pradėjo rengti techninį sutvarkymo projektą, o savivaldybė parengė įveiklinimo koncepciją.
Pagal ją pastate numatyta įkurti Klaipėdoje gimusio mokslininko, astronomo Frydricho Wilhelmo Augusto Argelanderio (Fridricho Vilhelmo Argelanderio) meno ir mokslo centrą.
Tačiau savivaldybė teigia šiemet birželį gavusi Kultūros infrastruktūros centro raštą, kad Kultūros ministerijai neskyrus finansavimo, sutartis su projektuotojais nutraukta.
Dar praėjusiais metais Kultūros ministerija skelbė, jog Klaipėdos miesto savivaldybė ketinimų protokole yra įsipareigojusi skirti lėšų uostamiesčio pašto įveiklinimui. Taip institucija reagavo į mero teiginius apie ministerijos spaudimą miestui prisidėti finansiškai prie pastato tvarkybos.
Tuometinis kultūros ministras Simonas Kairys sakė, jog Klaipėdos centrinis paštas iš bendrovės „Lietuvos paštas“ ministerijos buvo įsigytas už 2,3 mln. eurų bei pagal Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos priemones jam buvo numatytas apie 7 mln. eurų finansavimas.
Uostamiesčio centre esančiame pastate iki 2019 metų rudens veikė paštas. Dabar jis stovi tuščias.
Klaipėdos paštas – architekto Hermanno Shoedės (Hermano Šiodės) suprojektuotas ir 1893 metais pastatytas neogotikinio stiliaus pastatų kompleksas.
