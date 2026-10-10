Kukliansky apie sulauktus grasinimus: antisemitizmas Lietuvoje kelia didelį nerimą

„Labai stipriai kelia nerimą. Mes gauname žinių iš įvairių pasaulio šalių apie tai, kas pastebima spaudoje arba „Facebooke“. Tris kartus (Lietuvoje – ELTA) jau buvo grasinama susprogdinti sinagogą ir nužudyti žydus“, – Eltai pasakojo F. Kukliansky.
Anot jos, tokiais atvejais bendruomenė neturi aiškių rekomendacijų kaip elgtis, pavyzdžiui, ar laikinai uždaryti sinagogą.
„Mes saugome save patys, bet mūsų apsauga yra, na, kaip pasakyti, savanoriška. Mes neturime nei ginklų, nei įgaliojimų, kokius turi policija ar kitos institucijos, kurios privalo saugoti“, – teigė LŽB pirmininkė.
F. Kukliansky teigimu, kitose Europos valstybėse žydų bendruomenių saugumui skiriama daugiau dėmesio – prie sinagogų bei žydų bendruomenių objektų budi ginkluoti pareigūnai, o kai kuriose šalyse priimti ir specialūs teisės aktai.
„Pavyzdžiui, į tokį žydų rajoną Italijoje tiesiog neįeisi, net į tas gatves. Visur stovi ginkluota policija. Ispanijoje prie sinagogos visada stovi ginkluota policija. Vokietijoje bendruomenės pirmininką saugo net Izraelio kariuomenės specialistai“, – pasakojo ji.
Jos teigimu, panašių priemonių reikėtų imtis ir Lietuvoje.
„Reikėtų. Na, arba bent turi būti atsakingi žmonės, kurie atpažįsta tokius nusikaltimus, ir tie žmonės, kurie pasako, ką reikia daryti“, – svarstė F. Kukliansky.
Ji pabrėžė, kad LŽB objektuose lankosi ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, veikia darželis, mokykla, taip pat yra senjorų grupės.
„Kam reikalinga laukti, sakykime, jeigu kas nors, neduok Dieve, atsitiks? Galbūt vienas, du ar trys žmonės nukentės, nebūtinai visi žydai turi būti išžudyti. Bet kam šito reikia, jeigu galima to išvengti?“ – klausė ji.
F. Kukliansky teigimu, bendruomenė pagalbos iš policijos ir prokuratūros sulaukia, tačiau dažniausiai jau įvykus incidentams. Ji nurodė, kad šiuo metu nagrinėjamos trys bylos dėl antisemitinių išpuolių, o vienoje jų kaltininkas jau nustatytas.
„Magen Davidais (Dovydo žvaigždėmis – ELTA) išpaišyta, svastikomis išpaišytos sienos. Na, mes turime nemažai tokių atvejų. Trys bylos dabar yra eigoje, viena iš jų jau atskleista: nusikaltėlis atsiprašė ir sumokėjo ieškinį, kurį turėjo sumokėti“, – dalinosi LŽB pirmininkė.
Ji taip pat išskyrė Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus indėlį, teigdama, kad jis skatina veiklą, kuri padėtų bendruomenei.
Vis dėlto, anot F. Kukliansky, didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas prevencijai. Ji teigė nesuprantanti, kodėl informaciją apie galimas grėsmes bendruomenė kartais gauna iš užsienio, o ne Lietuvos.
„Na, aišku, prevencija yra pagrindinis dalykas. Kodėl amerikiečiai mums siunčia žinutes apie tai, kad bus susprogdinta sinagoga, o mūsų žmonės nežino, ko laukia?“ – klausė ji.
F. Kukliansky taip pat atkreipė dėmesį į antisemitinius komentarus socialiniuose tinkluose. Jos teigimu, tokie pasisakymai turėtų būti vertinami pagal galiojančius teisės aktus.
„Tiesiog reikia laikytis tų įstatymų, ir dalis problemų būtų išspręsta“, – pažymėjo LŽB pirmininkė.
Vertindama Lietuvos poziciją dėl Izraelio, F. Kukliansky ją apibūdino kaip korektišką ir proporcingą.
„Lietuvos pozicija, šitaip įvertinant šitas (spalio 7-osios – ELTA) žudynes, buvo labai korektiška, proporcinga ir atitinkanti dabartinę situaciją“, – sakė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė.
ELTA primena, kad 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ ir kitų palestiniečių ginkluotų grupuočių kovotojai surengė išpuolį Izraelio pietuose. Per jį žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, o apie 250 žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis, atsakydamas į išpuolį, pradėjo karinę operaciją Gazos Ruože.
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