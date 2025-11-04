Kontrabandinių balionų incidentai Lietuvoje sulaukė NATO šalių žiniasklaidos dėmesio

Iš viso nuo spalio pradžios NATO šalių žiniasklaidoje buvo fiksuota daugiau nei 1,5 tūkst. naujienų, kuriose buvo minimi į Lietuvos oro erdvę įskridę meteorologiniai balionai.
„Mediaskopo“ duomenimis, daugiausia šia tema buvo rašyta Vokietijos, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Italijos ir Lenkijos naujienų portaluose.
„Pirmasis Vilniaus oro uosto uždarymas NATO šalių naujienų portaluose buvo aptariamas, bet žiniasklaidos dėmesys žymiai išaugo, kai situacija ėmė kartotis. Plačiai aptarta kontrabandos kaip hibridinės atakos tema, trikdoma oro uostų veikla ir sienų su Baltarusija uždarymas“, – Eltai teigė „Mediaskopo“ analitikė Giedrė Zurbaitė.
Daugiausia NATO šalių žiniasklaidos dėmesio sulaukta po to, kai spalio 26 d. vakarą, kontrabandiniams balionams vėl pažeidus Lietuvos oro erdvę ir sutrikdžius Vilniaus oro uosto veiklą, buvo uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija.
Aktyviausiai apie įvykius Lietuvoje rašė Vokietijos ir JAV žiniasklaida
„Mediaskopo“ duomenimis, Vokietijos naujienų portaluose šia tema per praėjusį mėnesį paskelbtos 337 publikacijos.
Vokietijoje, palyginti su kitomis NATO valstybėmis, apie pirmąjį Vilniaus oro uosto veiklos sustabdymą buvo publikuota daugiausia straipsnių. „Mediaskopo“ duomenimis, spalio 5 d. šios šalies žiniasklaidoje kontrabandinių balionų Lietuvoje tema sulaukė daugiau nei 40 paminėjimų.
„Vokietijos žiniasklaida atidžiai stebi įvykius Lietuvoje – jie gausiausiai kalbėjo apie pirmąjį Vilniaus oro uosto uždarymą, o situacijai pasikartojus, Vokietijoje sulaukta daugiau dėmesio nei visose NATO valstybėse kartu sudėjus. Toliau tema rimo, daugiau rašyta apie sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija“, – sakė G. Zurbaitė.
Pažymima, kad Vokietijos žurnalistai kontrabandinius oro balionus vadino „cigarečių balionais“, o visam reiškiniui apibūdinti pradėjo naudoti naują žodį „Schmuggelballons“.
„Vokietijos žiniasklaidoje naudojamas į kabutes dedamas žodis Schmuggelballons – iš kabučių galima spręsti, kad toks žodis vokiečių kalboje yra visiškai naujas, žurnalistų sukurtas anksčiau nepažintam reiškiniui įvardinti“, – nurodė „Mediaskopo“ analitikė.
Taip pat situaciją Lietuvoje aktyviai nušvietė JAV žiniasklaida – joje spalio mėnesį apie įvykius, susijusius su kontrabandiniais balionais iš Baltarusijos, buvo paskelbta 281 publikacija.
„JAV žiniasklaida iš pradžių neskyrė ypač daug dėmesio balionams, tačiau situacijai besikartojant ir politinei įtampai augant, tema pagavo pagreitį ir šiuo metu apie tai kalbama daugiausiai NATO valstybėse“, – teigė G. Zurbaitė.
Italijoje daugiausia dėmesio skirta politinių lyderių pasisakymams, o Lenkijoje reaguota nuosekliai
Savo ruožtu Italijos žiniasklaida apie situaciją Lietuvoje praėjusį mėnesį iš viso publikavo 203 straipsnius. Daugiausia dėmesio šios šalies žurnalistai skyrė NATO ir Europos Sąjungos lyderių pasisakymams bei Lietuvos pasienio punktų su Baltarusijai uždarymams.
Fiksuota, kad Italijoje, kaip ir Vokietijoje, kontrabandiniai balionai taip pat publikacijose buvo įvardijami „cigarečių balionais“.
Tuo metu kaimyninės Lenkijos naujienų portaluose šia tema paskelbtos 195 publikacijos, daugiausia jų – apie sienų su Baltarusija uždarymą.
G. Zurbaitė pažymi, kad Lenkijos žiniasklaidos dėmesys situacijai Lietuvoje buvo „mažiausiai banguojantis“.
„Lenkų žiniasklaidos nuoseklumą šiai temai, greičiausiai lemia tai, kad tiek Lenkija, tiek Lietuva nuolat susiduria su nemaloniais siurprizais iš Baltarusijos pusės, tad didesni ar mažesni įvykiai susiveda į platesnį „Dar viena diena kaimynystėje“ naratyvą“, – sakė „Mediaskopo“ analitikė.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų penkis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Reaguojant į Lietuvos oro erdvę pažeidinėjančius ir kontrabandą gabenančius meteorologinius balionus iš Baltarusijos, Vyriausybė lapkričio 30 d. uždarė sieną su šia kaimynine valstybe.
Buvo uždaryti paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas. Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla apribota – numatytos išimtys.
