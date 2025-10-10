Ketvertuko mama pažėrė kritikos naujai tvarkai: tai – vaikų teisių pažeidimas

Šimtmečio ketvertukas – Tajus, Nojus, Rėjus ir Patricija – jau spalio 18-ąją švęs savo 7-ąjį gimtadienį, o rugsėjo pirmąją jie pirmą kartą peržengė mokyklos slenkstį. Jų mama atskleidė, kad, vienai auginant keturis vaikus, tenka susidurti su daug išbandymų. Viktorija sakė, kad apie tai garsiai kalbėdama nori padėti ir kitoms moterims.
Kritika naujam įstatymui
„Gruodžio mėnesį Seimas tyliai priėmė įstatymą, kuriuo leidžiama tėčiui pasiimti „atostogų“ nuo alimentų mokėjimo“, – kalbėjo pašnekovė.
Viktorija įsitikinusi, kad tai yra vaikų teisių pažeidimas.
„Per penkerius metus jie gali pusę metų nemokėti alimentų. Per tą laiką mama turi galvoti, kaip išlaikyti vaiką, atsisakyti tam tikrų būrelių. Ką daryti tuo atveju, jeigu mama augina ne vieną vaiką ir suserga – tiek ji pati, tiek vaikai? Juk ji priversta laiką leisti namuose“, – tvirtino ketvertuko mama.
Panevėžietė pasakojo, kad šis gruodį priimtas įstatymas ją labai nustebino. „Aš buvau šoke. Jeigu jie nemoka, kodėl valstybė už juos nesumoka, kol jie „atostogauja“?“ – klausė Viktorija.
Anot moters, atsižvelgiama yra tik į tėčių interesus.
„Ginamos tėvo teisės, o vaikų teisėms nusižengiama. Pirmoje vietoje turėtų būti vaikų interesai, bet taip nėra. Tėčiai vengia mokėti pinigus vaikų išlaikymui, nes galvoja, kad mama juos leidžia savo poreikiams. Šiuo atžvilgiu valstybė mūsų negina“, – pabrėžė Viktorija.
Taip pat pašnekovė LNK.LT portalui tvirtino, kad yra labai daug neatsakingų vyrų, kuriuos globoja įstatymai. „Jie žino, kad jų niekaip nenubaus“, – teigė ji.
Alimentų nemokėjimo problema
„Tėčiai turi privilegiją neauginti vaikų. Pas mus yra tokia betvarkė, kad jie žino, kaip apeiti įstatymus: nemokėti alimentų, atsidaryti kitas banko sąskaitas. Pas mus yra labai daug piktų, kerštingų, neatsakingų vyrų, o juos globoja įstatymas. Tai yra baisu, taip neturi būti. Tvarką reikia griežtinti“, – šnekėjo panevėžietė.
Moteris pasakojo, kad nors vaikų tėtis nemoka alimentų, kelionių neatsisako.
„Mano vaikų tėvas per metus keturis kartus išvyksta pailsėti į užsienį. Kada pailsėti man? Tai yra kelionės už mano vaikų pinigus“, – tvirtino ji.
Panevėžietė pridūrė, kad net ir oficiali procedūra užsitęsia mėnesiais.
„Jeigu tėtis nemoka alimentų, kreipiesi į antstolį. Antstolis užveda bylą ir mėnesį ragina tėtį susimokėti. Jis to nedaro, tada gauni vykdomąjį raštą, su kuriuo kreipiesi į „Sodros“ vaikų skyrių. Užpildai daugybę dokumentų, tada po kurio laiko „Sodra“ pradeda mokėti“, – pasakojo Viktorija.
Viena keturis vaikus auginanti mama teigė, kad jai visa procedūra užtruko tris mėnesius. Tačiau, svarbiausia yra tai, kad, pasak jos, „Sodra“ netgi nemoka visos priteistos sumos, o tik 126 eurus. Moteris tvirtino, kad visur yra biurokratizmas. „Tai yra visiškas nervų tampymas“, – pabrėžė moteris.
„Minimalus alimentų dydis dabar yra 390 eurų. Pavyzdžiui, jeigu mamai už vaiką priteista 390 eurų, „Sodra“ moka tik 126, o iš žmogaus išieško visą sumą“, – aiškino panevėžietė.
Ji pridūrė, kad yra daug terorizuojančių ir neatsakingų tėvų, o institucijos nieko negali padaryti.
„Pavyzdžiui, jis man perveda 20 eurų neva vaikų išlaikymui, nors metus laiko yra skoloje. Turiu informuoti „Sodrą“, kad tėtis pervedė 20 eurų, ir man sustabdomi visi fondo mokėjimai. Tada mėnesį laukiu, ar jis sumokės daugiau, ar ne. Pradedu pildyti dokumentus, o jis vėl sugalvoja pervesti kokius 10 eurų“, – tvirtino keturių vaikų mama.
Viktorijos teigimu, tai yra piktybinis alimentų nemokėjimas.
„Jis nėra nei turintis negalią, nei sergantis. Viską slepia, į teismus ateina su firminiais rūbais ir ant jų šaukiančiais užrašais, o sako, kad neturi pinigų“, – portalui LNK.LT pasakojo Viktorija.
Panevėžietė turi siūlymą, ką reikėtų daryti, ir tikisi tvarkos sugriežtinimo.
„Jeigu valstybė negali sukontroliuoti piktybinio alimentų nemokėjimo, tegul Vaikų fondas moka pilną sumą. Praeitais metais kažkas jau rašė projektą, bet Seimas atidėjo, jo nesvarstė. Turiu vilties, kad vieną dieną bus mokama pilna suma“, – pabrėžė moteris.
Moteris pabrėžė, kad tvarka turi būti keičiama. Apie tai kalbėdama ji nori pagelbėti ir kitoms moterims. „Kitos moterys nenori papildomų nervų, žino, kaip bus, koks yra visuomenės požiūris“, – sakė Viktorija.
Diskriminacija vaikų atžvilgiu
„Jeigu yra daugiau vaikų, turi mažėti alimentai – tai yra totali diskriminacija vaikui. Yra oficialiai nustatyta, kad minimalūs alimentai yra 390 eurų. Suprantu, kad susidaro didelė suma“, – pasakojo ji.
Tačiau panevėžietė pabrėžė, kad tai yra elementari tėvo atsakomybė.
„Buvusių vaikų nėra. Suprantu, kad yra buvusios žmonos. Aš verčiuosi per galvą – be manęs vaikai nieko neturi. Jeigu vieną dieną man kas nors nutiks – pagailės, paverks ir viskas“, – sakė ketvertuko mama.
Užsienio praktika
„Kalbant apie užsienio valstybes, ten yra sprendimų būdų, kaip suvaldyti tėvus“, – tvirtino pašnekovė.
Ji papasakojo, kokia tvarka yra taikoma. „Vokietijoje, jeigu turi skolų, neišvyksi pailsėti į užsienį, kol nesumokėsi, tau nebus leista kirsti sienos. Skolos gali būti ne tik vaikui, bet ir „Sodrai“, ir Mokesčių inspekcijai“, – tvirtino keturių vaikų mama.
Pašnekovė tvirtino, kad kitos užsienio valstybės moka tai sukontroliuoti.
„Buvau Latvijoje, man pasakojo apie daug metų galiojantį įstatymą – jeigu nemoki alimentų nors vieną mėnesį, atima vairuotojo teises ir skiria baudą“, – šnekėjo Viktorija.
Ji pabrėžė, kad teisių atėmimas yra pats veiksmingiausias sprendimas. „Kodėl pas mus to nėra?“ – klausė moteris.
„Reikia griežtinti tvarką arba tegul valstybė moka pilną priteistą alimentų sumą. Dabar susidaro įspūdis, kad jiems viskas galima“, – pabrėžė ji.
Absurdiška situacija
„Vaikų tikroji močiutė iš mūsų gyvenamosios vietos išregistravo mane su vaikais be mano žinios. Įsivaizduokite – gerai, kad sužinojau“, – kalbėjo moteris.
Keturių vaikų mama portalui LNK.LT pasakojo, kad jai tai buvo staigmena.
„Mes iš karto netekome visų socialinių garantijų. Vaikai negalėjo eiti į darželį, medicinos įstaigas, nes jų statusas buvo tarsi „pakibęs ore“, – aiškino Viktorija.
Ji stebėjosi, kodėl savivaldybė jos neinformavo.
„Man iškilo klausimas: kodėl savivaldybė manęs neinformavo ir kodėl kalta esu aš? Neva jeigu mėnesį gyvenau kitur, privalėjau ateiti ir sąžiningai priregistruoti vaikus ten. Aš sakiau, kad gyvenu nuomojamame bute ir vyksta skyrybų procesas. Galiausiai kalta likau aš. Daug kas netikėjo, bet taip buvo“, – dalijosi Viktorija.
Antstoliai priešinasi
Antstoliai skelbia, kad alimentai yra jokia ne skola, o vaiko teisė. Galimybė pasiimti „skolų atostogas“ – pusmetį nemokėti alimentų – ne tik kenkia vaikams, bet ir prieštarauja Konstitucijai. Apie tai „Labas vakaras, Lietuva“ laidoje anksčiau kalbėjo Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisijos pirmininkė Svetlana Kastanauskienė.
S. Kastanauskienė tvirtino, kad alimentai yra vaiko teisė į saugią vaikystę. „Niekas kitas negali pasirūpinti vaiku kaip tėtis, mama. Vaikui reikia išlaikymo – pinigėlių rūbams, maistui. Kai tėtis nusprendžia pusę metų nemokėti išlaikymo, našta tenka vienai mamai. Jai reikia svarstyti, ką pirkti – batus ar kuprinę“, – pabrėžė ji.
Pašnekovė tvirtino, kad negali būti taip, jog visiems dovanojamos „atostogos“, jos turėtų būti išimtinis atvejis.
