Prancūzija apribojo vaikų naudojimąsi socialiniais tinklais

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas palaiko šį įstatymą kaip priemonę apsaugoti vaikus ir paauglius nuo pernelyg ilgo laiko prie išmaniųjų įrenginių ekranų.
Žemutiniai Nacionalinio Susirinkimo rūmai naktį iš pirmadienio į antradienį priėmė įstatymo projektą 130 balsų prieš 21.
Dabar įstatymo projektas keliaus į Senatą – Prancūzijos parlamento aukštuosius rūmus, – su kurio pritarimu ši iniciatyva taps įstatymu.
E. Macronas socialiniame tinkle „X“ pavadino balsavimą svarbiu žingsniu siekiant apsaugoti Prancūzijos vaikus ir paauglius.
Įstatymas, kuriame taip pat numatytas mobiliųjų telefonų draudimas mokyklose, padarytų Prancūziją antrąja šalimi pasaulyje, pasiryžusia žengti tokį žingsnį.
Gruodį Australija tapo pirmąja valstybe, uždraudusia paaugliams turėti paskyras populiariose programėlėse ir svetainėse, įskaitant „TikTok“, „YouTube“ bei „Instagram“.
Didėjant socialinių tinklų populiarumui, auga susirūpinimas, kad pernelyg ilgas laikas prie ekranų kenkia vaikų raidai ir prisideda prie psichikos sveikatos problemų.
„Mūsų vaikų ir paauglių emocijos neparduodamos ir jomis negalima manipuliuoti nei amerikiečių platformoms, nei Kinijos algoritmams“, – šeštadienį sakė Prancūzijos prezidentas.
Pareigūnai siekia, kad šios priemonės būtų įgyvendintos jau šiemet, prasidėjus naujiems mokslo metams.
Buvęs Prancūzijos ministras pirmininkas Gabrielis Attalis, šiuo metu vadovaujantis E. Macrono partijai „Atgimimas“ („Renaissance“) žemuosiuose rūmuose, tikisi, kad Senatas priims įstatymo projektą iki vasario vidurio, kad draudimas įsigaliotų rugsėjo 1 dieną.
Jis pridūrė, kad „socialinių tinklų platformos turės iki gruodžio 31-osios deaktyvuoti esamas paskyras“, kurios neatitinka amžiaus limito.
„Sudėtingiau, nei atrodo“
G. Attalis pabrėžė, kad ši priemonė taip pat atsvertų „daugybę jėgų, siekiančių per socialinius tinklus kolonizuoti protus“.
„Per mėnesį Prancūzija gali tapti Europos lydere: mes galime pakeisti savo jaunimo ir šeimų gyvenimus ir galbūt pakeisti mūsų šalies likimą nepriklausomybės požiūriu“, – sakė buvęs premjeras.
Prancūzijos visuomenės sveikatos institucija ANSES šį mėnesį pareiškė, kad socialiniai tinklai, tokie kaip „TikTok“, „Snapchat“ ir „Instagram“, daro žalingą poveikį paaugliams, ypač mergaitėms, nors tai nėra vienintelė jų prastėjančios psichikos sveikatos priežastis.
Vaikai ir paaugliai socialiniuose tinkluose taip pat susiduria su patyčiomis ir smurtiniu turiniu.
Įstatyme numatyta, kad „prieiga prie interneto socialinių tinklų paslaugos, teikiamos interneto platformos, yra draudžiama nepilnamečiams iki 15 metų amžiaus“.
Tačiau šis įstatymo projektas neapima internetinių enciklopedijų ir švietimo platformų.
Kad draudimas taptų realybe, turi įsigalioti veiksminga amžiaus patvirtinimo sistema, kurios kūrimas vyksta Europos lygmeniu.
Kairiųjų partijos „Nenugalėtoji Prancūzija“ (LFI) atstovas Arnaud Saint-Martinas kritikavo draudimą kaip „skaitmeninio paternalizmo formą“ ir „pernelyg supaprastintą“ atsaką į neigiamą technologijų poveikį.
Pirmadienį devynios vaikų apsaugos asociacijos paragino įstatymų leidėjus nukreipti atsakomybę į socialinių tinklų platformas, o ne drausti vaikams ir paaugliams jas naudoti.
E. Macronas taip pat palaiko draudimą naudotis išmaniaisiais įrenginiais vidurinėse mokyklose.
2018-aisiais Prancūzija uždraudė vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais mokyklose, kurias lanko 11–15 metų amžiaus mokiniai.
Buvusi ministrė pirmininkė Elisabeth Borne pirmadienį išreiškė abejones dėl šios priemonės.
„Tai sudėtingiau, nei atrodo, – transliuotojui „France 2“ sakė ji. – Pirmiausia turime įsitikinti, kad draudimas tinkamai įgyvendinamas pagrindinėse mokyklose.“
