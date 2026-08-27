Kaunas apie JAV karius Lietuvoje: viskas yra pozityvu

„Rugpjūčio 13 dieną mes atsinaujinome informaciją ir gavau patikslintus tiek skaičius, tiek pobūdį, tiek preliminarias datas, tad viskas yra pozityvu, tiktai aš nenorėčiau įsivelti čia į tokias ne visai solidžias politines lenktynes, kas pirmiausia įvardins tą konkrečią datą“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė ministras.
„Dėliojamos logistinės, techninės detalės. Aš manau, kad dar šiais metais mes turėsime didžiąją dalį pajėgumų Lietuvoje. Kiek tai bus tiksliai, tai yra skaičiavimas“, – pabrėžė jis.
BNS rašė, jog šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.
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