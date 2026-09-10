Kariuomenės vadas pripažįsta, kad amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS

„HIMARS nusikėlė. Dabar negaliu pasakyti, kiek, kuriam laikui. Čia grynai amerikietiška pusė, turbūt susiję su jų pramone. Bet mūsų įgulos jau atliko ir rengimą, ir šaudymą, tai laukiam jų atvykimo. Bet kada, kas galėtų atsitikti“, – ketvirtadienį interviu LRT televizijai teigė R. Vaikšnoras.
„Norėčiau pabrėžti ir visuomenei, kad labai nesibaimintų, nes yra susitarimai, kad kol dėl įvairių priežasčių vėluojama yra, tai galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti tam tikras pajėgumų spragas“, – pridūrė jis.
Anot kariuomenės vado, dėl galimo laikino tokių sistemų pristatymo yra sutarta su JAV Mičigano valstijos nacionaline gvardija: „Jie turi tokias pačias sistemas ir gali atvykti į mūsų pratybas“.
Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje.
Opozicinių konservatorių lyderiui Laurynui Kasčiūnui pareiškus, kad Lietuvos kariuomenės nacionalinė divizija gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų, kaip planuojama, R. Vaikšnoras teigė, kad rizikos yra valdomos.
„Kad būtų pasiektas visas divizijos pajėgumas, reikalingi mažiausiai trys elementai: ginkluotė ir technika, kuri turėtų būti nupirkta ir atkeliauti tam tikru laiku, infrastruktūra tai technikai ir ginkluotei laikyti, ir mokymo laukai, poligonai bei parengtas personalas, kuris galėtų valdyti tą įrangą, techniką ir ginkluotę. Tai aš galiu šiandien pasakyti, kad dabar nėra didelių sustojimų arba rizikų, nes galiu šnekėti tiktai už savo dalį – karių parengimą“, – teigė jis.
„Šiandien manau, kad viskas kol kas yra kontroliuojama. Rizikos yra valdomos, todėl neturiu ką ir pakomentuoti“, – kalbėjo kariuomenės vadas, paklaustas, ar nemato kliūčių divizijai.
BNS rašė, kad kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ketvirtadienį teigė, kad gali vėluoti „nereikšminga“ kariuomenės nacionalinei divizijai reikalinga infrastruktūra, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra.
Kaip rašė BNS, Lietuva 2022-ųjų pabaigoje pasirašė 495 mln. dolerių sutartį su JAV dėl aštuonių salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 mln. JAV dolerių.
Sutartį įgyvendins JAV įmonė „Lockheed Martin“.
Skelbta, kad šiemet Lietuvą turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilną kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027 metų.
Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų.
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