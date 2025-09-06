Kariuomenė: pratybų „Didysis erelis 2025“ metu į Lietuvą atvyksta 2 tūkst. Vokietijos karių

„Tikslas – treniruoti sąjungininkų karių greitą perdislokavimą ir operatyvų regione esančių pajėgų sustiprinimą, ginant NATO rytinį flangą“, – teigiama kariuomenės pranešime.
Nurodoma, kad šių mokymų laikotarpiu Vokietijos kariai ir technika intensyviai judės Klaipėdos, Kauno ir Pabradės regionuose.
Pažymima, kad treniruočių tikslais Vokietijos kariai naudos įvairių tipų bepiločius orlaivius kai kuriose civilinėse teritorijose. Kariuomenė įspėja, kad siekiant užtikrinti skrydžių saugą ir atriboti karinius bepiločius orlaivius, rugsėjo 8–24 dienomis šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje bus nustatytos laikinos ribojamosios zonos – jose civilinių orlaivių ir dronų skrydžiai bus draudžiami.
Dėl dalyvavimo pratybose „Didysis erelis 2025“ šeštadienį ryte į Klaipėdos uostą buvo atgabenti Vokietijos 37–osios šarvuočių pėstininkų brigados kariai ir 300 vienetų karinės technikos. Ši brigada priklauso Vokietijos 10–ajai šarvuotajai divizijai.
Kol Lietuvoje dislokuota 45–oji brigada pasieks pilną operacinį pajėgumą, 37–oji brigada budi Vokietijoje ir prireikus būtų perdislokuojama į Lietuvą, pažymi kariuomenė.
Mokymai vyksta ir jūroje: dalyvauja Lietuvos kariniai laivai
Lietuvoje šiuo metu taip pat vyksta rugpjūčio 27 d. prasidėjusios ir rugsėjo 12 d. pasibaigsiančios pratybos „Šiauriniai krantai 2025“. Kariuomenės teigimu, šių pratybų tikslas yra užtikrinti tranzitu į Lietuvą atvykstančių Vokietijos karių saugumą, vykdant apsaugą kariniais laivais iš Lietuvos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos.
Pratybose „Šiauriniai krantai 2025“ dalyvauja ir Lietuvos Karinių jūrų pajėgų (KJP) patrulinis laivas P11 „Žemaitis“, kuris užtikrino konvojaus apsaugą. Patrulinis laivas dalyvavo kovos su oro ir antvandeniniais taikiniais pratybose, laivo apžiūros grupės mokymuose, treniruojasi apsaugoti kritinę povandeninę infrastruktūrą nuo hibridinių grėsmių.
Karinio tranzito Baltijos jūroje apsaugą taip pat vykdė priešmininis laivas M54 „Kuršis“. Pratybose dalyvauja ir KJP priešmininis laivas M53 „Skalvis“ bei Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių bataliono Povandeninių veiksmų komanda, kurie vykdo kitas pratybų užduotis.
„Didysis erelis 2025“ ir „Šiauriniai krantai 2025“ pratybos yra didesnio strateginio scenarijaus dalis, orientuotos į NATO sąjungininkų karinių pajėgų perdislokavimą iš centrinės Europos į rytinį Aljanso flangą, taip sustiprinant gynybinius pajėgumus Baltijos regione.
Šie mokymai yra plataus masto pratybų „Kvadriga 2025“ sudedamoji dalis.
Pratybos „Kvadriga 2025“ apima veiksmus Vokietijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Baltijos jūroje. Jose dalyvauja daugiau nei 8 tūkst. karių iš 14 šalių, įskaitant visas NATO sąjungininkes, esančias prie Baltijos jūros, taip pat JAV, Jungtinę Karalystę (JK), Prancūziją ir Kanadą.
Pratyboms vadovauja Vokietijos karinio jūrų laivyno pajėgos. Taip pat šiuose mokymuose aktyviai dalyvauja Vokietijos sausumos bei oro pajėgų vienetai.
