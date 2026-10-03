Kariuomenė: po oro pavojaus išžvalgytos apylinkės, įtartinų objektų nerasta

„Karinės oro pajėgos išžvalgė dingusio kontakto vietą ir apylinkes, įtartinų objektų nerasta. Sraigtasparnis grįžta į Kauną, kur tęs įprastą budėjimą“, – šeštadienį po vidurdienio pranešė kariuomenė.
Oro pavojus su statusu „Geltona“ šeštadienį buvo paskelbtas maždaug 40 minučių, Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje.
Dėl incidento iš Šiaulių pakelti NATO oro misijos naikintuvai.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė pranešė tikėtiną oro pavojų ir ragino nusimatyti saugią vietą.
Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
Dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos buvo laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė, dėl to paveikta 12 skrydžių.
Kaip skelbė ELTA, rugsėjį dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos, jis turėjo sprogmenį.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
Rusijos karui Ukrainoje nesibaigiant, Lietuva pastaraisiais mėnesiais ne kartą fiksavo su oro erdve susijusius incidentus ir skelbė apie galimus pavojus. Vis dėlto iki šiol nė vienas į Lietuvos oro erdvę patekęs dronas nebuvo numuštas.
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