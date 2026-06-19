Kariuomenė pasirengusi prisijungti prie JAV išminavimo operacijos Hormuze

Kaip pranešė kariuomenė, nuo penktadienio Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną.
Anot kariuomenės, pagrindinė komandos užduotis – aptikti, identifikuoti ir neutralizuoti jūrines minas bei kitus sprogstamuosius objektus po vandeniu. Tam bus naudojami autonominiai povandeniniai robotai, leidžiantys nuotoliniu būdu vykdyti paiešką ir identifikuoti pavojingus objektus, taip pat specializuota nardymo ir išminavimo įranga. Esant poreikiui, identifikuotus sprogmenis narai išminuotojai neutralizuos laikydamiesi nustatytų saugaus išminavimo procedūrų.
„Lietuvos kariuomenė operatyviai sureagavo į sąjungininkų prašymą ir yra pasirengusi prisidėti prie JAV vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormuzo sąsiauryje. Mūsų kariai yra aukštos parengties, o jų turima kompetencija ir ilgametė patirtis vykdant išminavimo užduotis tarptautinėse operacijose leis efektyviai prisidėti prie saugios laivybos užtikrinimo“, – penktadienį išplatintame pranešime cituojamas kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Kaip skelbė ELTA, Seimas anksčiau birželį leido į operacijas Hormuzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, kurie turėtų dalyvauti išminavimo misijose.
Vasario pabaigoje prasidėjus kariniams veiksmams, pasaulyje pradėjo kilti naftos kainos, nes per Hormuzo sąsiaurį vyksta apie penktadalį pasaulio naftos laivybos.
Kaip skelbta, susitarimas tarp JAV ir Irano pasirašytas ketvirtadienį, tačiau vis dar lieka neišspręsti svarbūs klausimai dėl Irano branduolinės programos ateities – tam numatytas 60 dienų derybų etapas.
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