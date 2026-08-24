Kariuomenė padės Kazlų Rūdos savivaldybei tvarkytis su audros padariniais

„Padėtis yra bloga, kaip ir visur. Paskutiniai skaičiai iš ESO yra tokie: dar 1200 vartotojų elektros tiekimas nėra atstatytas. Jeigu vartotoją dauginame iš 2,5, tai reiškia, kad tą patį žmonių skaičių gauname kiekvienam gyvenamajam adresui. Tai elektros dar neturi 3–4 tūkstančiai žmonių“, – Eltai sakė M. Varaška.
Pasak mero, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kuriuos parkus bei rekreacines erdves bus ribojamas, kol jos nebus sutvarkytos.
M. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukia gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau antrą dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ir ryšys.
„Yra žmonės, kurie jau antrą dieną yra be elektros gyvenvietėse, tolimesniuose kaimuose, kurie iki šiol neturėjo ir ryšio. Ir kurie tą ryšį atgavę skambina mums (...) dėl vandens, dėl maisto, dėl sveikatos problemų“, – sakė meras.
Prašys kariuomenės pagalbos
Savivaldybė dėl pagalbos kreipiasi į Krašto apsaugos ministeriją. M. Varaškos teigimu, prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę.
„Kariškiai sutinka padėti ir su maisto, arba vandens, arba medikamentų, arba kitų priemonių pristatymu į sunkiausiai pasiekiamus taškus“, – teigė jis.
Taip pat kariuomenės pagalbos tikimasi šalinant audros padarinius mieste ir seniūnijose.
Pirmadienio vakarą krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad Lietuvos kariuomenė padės savivaldybės gyventojams.
„Šiandien gavau Kazlų Rūdos mero prašymą – Lietuvos kariuomenė suteiks pagalbą šios savivaldybės, kurioje paskelbta ekstremali padėtis, gyventojams. Lietuvos kariai visada pasirengę padėti žmonėms ir prisidėti prie mūsų visų saugumo“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė jis.
Apie žalą kol kas nekalba
M. Varaška sako, kad galimos žalos ir darbams reikalingų lėšų savivaldybė kol kas neskaičiuoja.
„Neskaičiuojame kol kas pinigų, nes dar toli gražu iki matematikos“, – sakė jis.
Anot mero, ekstremalios situacijos paskelbimas visų pirma leis institucijoms operatyviau padėti viena kitai, pavyzdžiui, perduoti turimus generatorius ar organizuoti kitą pagalbą be papildomų formalių procedūrų.
Savivaldybė taip pat svarsto galimybę į teritorijų tvarkymą įtraukti gyventojus, kuriems už atliktus darbus galėtų būti perduodama išvirtusių medžių mediena ar didesnės šakos.
M. Varaška pabrėžė, kad šiuo metu svarbiausia pasiekti visus pagalbos prašančius gyventojus, ypač tuos, kuriems trūksta vandens. Esant poreikiui vanduo būtų pristatomas tiesiai į gyventojų sodybas ar būstus.
„Pinigus skaičiuosime vėliau“, – teigė meras.
Pasak jo, atokesnėse Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijose situacija yra sudėtingesnė, nes pagalba ten pasiekia gyventojus lėčiau. Ypač sudėtinga gali būti vienkiemiuose ir atokesnėse sodybose gyvenantiems vyresnio amžiaus žmonėms, turintiems judėjimo problemų.
„Kuo labiau į mišką arba kuo labiau į atokesnes teritorijas, tuo yra, aišku, blogesnė situacija. Nes miestuose vis tiek elektra atkuriama greičiau“, – sakė M. Varaška.
ELTA primena, kad per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Be elektros liko per 268 tūkst. gyventojų.
Naujausiais ESO duomenimis, elektros iki šiol neturi 129 tūkst. klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose.
Kaip skelbė ELTA, po 2024-ųjų liepos pabaigoje praūžusios audros be elektros buvo likę apie 160 tūkst. klientų, o šiemet – apie 268 tūkst.
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