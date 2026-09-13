Kariuomenė fiksavo iš Baltarusijos į Kaliningradą per Lietuvą skridusį objektą

Tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radaruose užfiksuota 4.05 val., sekmadienį pranešė kariuomenė.
Karinių oro pajėgų radarai objektą fiksavo ties Varėna. Jis Lietuvos oro erdvę paliko po 20 minučių.
„Stebėta žyma paliko Lietuvos oro erdvę ir kirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną, (...) žymai palikus Lietuvos oro erdvę, pagrindo skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo“, – pranešė kariuomenė.
Anot jos, turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta.
„Gavus informaciją apie radarais fiksuojamą objektą, situacija buvo nedelsiant vertinama, o atsakingos institucijos informuotos apie galimą poreikį perspėti gyventojus“, – teigė kariuomenė.
Kaip rašė BNS, per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę septyni įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis.
Tuo metu Krašto apsaugos ministerija penktadienį pranešė skelbianti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuri sujungtų skirtingų institucijų duomenis į bendrą ekosistemą – projektui numatoma skirti apie 5 mln. eurų.
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