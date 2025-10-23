 Kariuomenė: du Rusijos orlaiviai pažeidė Lietuvos oro erdvę, pakelti NATO naikintuvai

Kariuomenė: du Rusijos orlaiviai pažeidė Lietuvos oro erdvę, pakelti NATO naikintuvai

2025-10-23 19:44
Dominykas Biržietis (BNS)

 Du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities ketvirtadienio vakarą trumpam pažeidė Lietuvos oro erdvę, pranešė Lietuvos kariuomenė.

Kariuomenė: du Rusijos orlaiviai pažeidė Lietuvos oro erdvę, pakelti NATO naikintuvai / S. Lisausko / BNS nuotr.

Jos duomenims, apie 18 val. Karinės oro pajėgos fiksavo valstybės sienos pažeidimą ties Kybartais.

Kaip nurodė kariuomenė, galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdęs orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 apie 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ir pasišalino joje išbuvę apie 18 sekundžių.

„Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje“, – nurodė kariuomenė.

 

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kariuomenė
Rusijos orlaiviai
Lietuvos oro erdvė

