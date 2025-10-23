Kariuomenė: du Rusijos orlaiviai pažeidė Lietuvos oro erdvę, pakelti NATO naikintuvai

Jos duomenims, apie 18 val. Karinės oro pajėgos fiksavo valstybės sienos pažeidimą ties Kybartais.
Kaip nurodė kariuomenė, galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdęs orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 apie 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ir pasišalino joje išbuvę apie 18 sekundžių.
„Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje“, – nurodė kariuomenė.
