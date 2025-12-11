Kardinolas Audrys Juozas Bačkis paguldytas į ligoninę

„Kviečiame visus tikinčiuosius ir geros valios žmones vienytis maldoje, prašant stiprybės ir sveikatos Eminencijai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia arkivyskupija.
A. J. Bačkis gimė 1937 metais Kaune. Baigė Popiežiškąjį Grigaliaus universitetą Romoje, vėliau studijavo Šventojo Sosto diplomatinėje akademijoje ir Popiežiškajame Laterano universitete.
Dirbo Vatikano nunciatūrose Filipinuose, Kosta Rikoje, Turkijoje, Nigerijoje. Dalyvavo konklavose renkant popiežius Benediktą XVI ir popiežių Pranciškų.
1991 metais paskirtas Vilniaus arkivyskupu metropolitu, buvo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku.
A. J. Bačkis yra vienas iš penkių dvasininkų Lietuvos istorijoje, kuriam suteiktas kardinolo titulas. Kardinolu jis tapo 2001 metais.
Anksčiau šis titulas suteiktas Jurgiui Radvilai, Vincentui Sladkevičiui, Sigitui Tamkevičiui, o pernai Rolandui Makrickui.
