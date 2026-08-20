KAM planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų

„KAM oficialiu raštu 2026 m. liepos 31 d. patvirtino, kad inicijuoja sistemos keitimą ir atsisakys ydingos praktikos masiškai viešinti šauktinių asmens duomenis internete“, – teigiama asociacijos išplatintame pranešime.
Kaip nurodoma, šiam tikslui planuojama keisti Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą.
Jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos teigimu, įsigaliojus naujajai tvarkai, asmuo, norintis pasitikrinti, ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius keturis skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu.
Tarp siūlomų pokyčių – ir rekomendacija institucijoms, kurioms pavesta parengti technines priemones, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugą.
ELTA primena, kad Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymas šiuo metu numato, kad metinis karo prievolininkų sąrašas yra skelbiamas viešai, siekiant užtikrinti šaukimo skaidrumą ir informacijos pasiekiamumą.
Seimo kontrolierė sulaukė šauktinio skundo
Kaip skelbta, šių metų pradžioje Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbiami tūkstančių karo prievolininkų asmens duomenys. Kontrolierės teigimu, šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievolininkų teises, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.
Pasak E. Leonaitės, į 2026 metų karo prievolininkų sąrašą įtrauktas asmuo pateikė skundą. Pareiškėjas nurodė, kad šauktiniams skirtoje interneto svetainėje viešai prieinami asmens duomenys ir šaukimo statusas tapo pagrindu anoniminiams grasinimams susidoroti, kurių jis sulaukė atidėjęs privalomąją karinę tarnybą.
Ji taip pat pabrėžė, kad viešai skelbiama informacija gali būti renkama ir priešiškų valstybių, todėl kyla abejonių, ar esamas teisinis reguliavimas yra suderinamas su nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais.
Į šių metų sąrašą iš viso įtraukti 42 556 jaunuoliai, dar 3,8 tūkst. jaunuolių į tarnybą užsirašė savo noru.
Iš jų į tarnybą šiemet planuojama pašaukti iš viso apie 5 tūkst. asmenų.
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