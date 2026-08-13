Kalėjimuose – moderni informacinė sistema: nuteistieji paslaugas galės gauti savitarnoje

Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, kalinamieji naudodamiesi šia sistema galės teikti skundus ir prašymus, susipažinti su teismo nutartimis bei gauti apsipirkimui reikalingą informaciją.
Visus kalėjimus apimsianti LKT informacinė sistema (KADIS-2) visu pajėgumu pradės veikti ketvirtąjį šių metų ketvirtį, ją pirmieji naudoti pradės Kauno kalėjimas ir LKT administracijos padaliniai, o nuo spalio palaipsniui pradės ir visi kiti kalėjimai.
Tai svarbus technologinis lūžis, kuriam ruošėmės beveik trejus metus.
„Tai svarbus technologinis lūžis, kuriam ruošėmės beveik trejus metus. Dėl geresnio informacijos prieinamumo, skaitmenizuotų procesų ir savitarnos paslaugų bus taupomas tiek mūsų, tiek kitų institucijų darbuotojų darbo laikas, taip pat kalinamųjų artimųjų laikas. Mažės klaidų rizika“, – pranešime cituojamas tarnybos direktorius Mindaugas Kairys.
Anot jo, dabar nuteistieji skundus gali rašyti tik ranka, tada pareigūnas fiziškai atsineša skundus ir suvedinėja juos į sistemą. Vienam skundui suvesti prireikia iki 7 minučių, neskaičiuojant laiko jam atsinešti. Kartais vienam atsakingam darbuotojui tenka iki 20 skundų per dieną.
Be to, anot tarnybos, kartais prireikia dviejų dienų surinkti duomenis apie tai, ar nuteistajam gali būti skiriama trumpalaikė išvyka. Naujoje sistemoje duomenys bus prieinami daug greičiau: sistema neleis pradėti procedūros dėl išvykos, jeigu nebus tenkinamos tam būtinos sąlygos.
Pradėjus veikti naujajai sistemai, nuteistieji patys galės jungtis prie savitarnos ir per ją teikti arba gauti informaciją – tam nereikės LKT darbuotojų įsikišimo. LKT teigimu, sutaupytas valandas pareigūnai galės skirti tiesioginiam darbui su nuteistaisiais.
Taip pat, anot tarnybos, sunku patikrinti ir ar iš įkalinimo įstaigos į darbą išėjęs nuteistasis ten tikrai nuvyko. KADIS-2 sistemoje darbdaviai įves darbo grafikus, o pareigūnai ją bet kada galės patikrinti. Taip pat darbdavys teiks sistemoje informaciją apie faktiškai dirbtas nuteistojo valandas.
LKT finansininkai, gavę prašymą, rankiniu būdu tikrina, kiek pinigų nuteistasis turi sąskaitoje, tada kiekvienam ruošia atsakymą, ar kalinamasis gali apsipirkti. Tokios informacijos teikimas taip pat perkeliamas į savitarną: kalinamieji patys prisijungę prie savitarnos galės apsipirkti tiek, kiek jie turi pinigų ir tokius produktus ar prekes, kokie leidžiami pagal jų laisvės atėmimo sąlygas.
Naująja sistema galės naudotis ne tik LKT darbuotojai ir kalinamieji, bet ir šių artimieji, taip pat institucijos – policija, advokatai ir kitos, su kuriomis tarnyba bendradarbiauja.
Artimieji galės naudotis elektroninėmis paslaugomis dėl pasimatymų suteikimo, dabar tai galima padaryti tik fiziškai atvykus į kalėjimą, kur tenka sulaukti atsakymo. Kartais dėl to tenka atvykti du kartus.
KADIS-2 sistemai sukurti ir įdiegti buvo numatyta 4,7 mln. eurų suma. Po viešųjų pirkimų, pasak tarnybos, pavyko sutaupyti 35 tūkst. eurų. Sistemą diegė konkursą laimėjusios bendrovės „Asseco Lietuva“ ir „Insoft“.
Iš viso Lietuvoje yra apie 4 tūkst. 550 kalinamųjų, sistemoje dirba 2 tūkst. 488 darbuotojai.
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