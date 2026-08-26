Kai kur išmatuota 227 proc. kritulių normos: skirtumai tarp vietovių – didžiuliai

„Vidutiniškai Lietuvoje iškrito apie 89 mm kritulių, o tai sudaro 116 proc. rugpjūčio mėnesio normos. Vietomis jau pasiekta daugiau nei pusantros mėnesio kritulių normos. Skirtumas tarp drėgniausių ir sausiausių šalies vietovių siekia iki penkių kartų“, – teigė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai.
Rugpjūčio 1–26 d. (iki 9 val. ryto) daugiausia kritulių išmatuota Vakarų Lietuvoje:
Mažeikiuose – 179,1 mm (227 procentai rugpjūčio mėn. normos);
Šilutėje – 146,8 mm (165 procentai mėnesio normos);
Laukuvoje (Šilalės r.) – 144,4 mm (160 procentų);
Rietave – 137,4 mm (149 procentai);
Kelmėje – 127,5 mm (182 procentai);
Plungėje – 126,6 mm (141 procentas).
Mažiausiai kritulių išmatuota:
Kybartuose (Vilkaviškio r.) – 32,6 mm (49 procentai rugpjūčio mėn. normos);
Ukmergėje – 42,7 mm (53 procentai mėnesio normos);
Jonavoje – 46,9 mm (58 procentai);
Marijampolėje – 48,3 mm (66 procentai);
Anykščiuose – 48,5 mm (60 procentų);
Kalvarijoje – 50,2 mm (69 procentai).
„Remiantis dabartiniais duomenimis, šiandien palis tik vietomis, o ketvirtadienį ir penktadienį laikysis sausi orai. Savaitgalį – daugelyje rajonų trumpai palis. Nežiūrint to, bendras kritulių kiekis bus nedidelis ir sieks iki 2–7 mm. Tai ypač gera žinia regionams, kurie sulaukė labai gausaus lietaus“, – teigė sinoptikai.
Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, vietomis 12–14, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje 13–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 26 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 86 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 71 cm. Stichinis vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais (stichinio vandens lygio riba 245 cm.).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 13–22, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
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