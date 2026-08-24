Juodkaimių kaimo bendruomenės alchemija: žolelių magija tapo bendruomeniniu verslu

Juodkaimių kaimo bendruomenės centras – vienas unikaliausių vietos bendruomeniškumo pavyzdžių Lietuvoje. Jis garsėja savo išskirtiniu bendruomeniniu verslu: vaistažolių, prieskoninių žolelių auginimu ir edukacine veikla. Bendruomenė, vadovaujama Virginijos Cukanovienės, sugebėjo ne tik susitelkti į bendrus tikslus, bet ir paversti savo kaimą tikru aromaterapijos ir žolininkystės centru, sėkmingai suderino archajišką amatą – žolininkystę – su šiuolaikišku turizmu ir verslumu.
Tradicinė pradžia
Juodkaimių kaimo bendruomenės veiklos pradžia nesiskiria nuo daugelio kitų – ji 2003 m. susikūrė tam, kad gautų ES paramą vandentiekiui ir kanalizacijai kaimo vietovėse sutvarkyti. Lėšas bendruomenė, žinoma, panaudojo, tačiau veikla buvo beveik popierinė. 2009 m., kai pirmininke tapo V. Cukanovienė, bendruomenės neturėjo nieko, tad aktyviausių branduoliukas pradėjo sukti galvą, kuo užsiimti. Organizavo mokymus, įvairias veiklas, įsigijo palapinę, važiavo į kitas bendruomenes, kad sužinotų, ką jos veikia.
„Taip ir gimė idėja auginti prieskonines žoleles. Nežinau, kas ją pamėtėjo, gal kilo spontaniškai, nes beveik kiekviena moteris kaime turi prieskonių darželį prie namų. Kadangi kaimynystėje buvo tuščias sklypas, mes sugalvojome pasėti jame prieskoninių žolelių. Tuomet atsirado poreikis kur nors jas džiovinti, sandėliuoti. Susitvarkėme laisvą žemės sklypą, parengėme projektą, vėl pasinaudojome ES parama ir pasistatėme bendruomenės namus“, – pasakojo pirmininkė.
Kvapų derinys
2014 m. Juodkaimių kaime iškilo naujas medinis 80 kv. m pastatas, jame bendruomenė pradėjo vykdyti savo veiklas: netrukus namai kvepėjo ne tik medžiu, bet ir žolelėmis. Tuo metu bendruomenė užsiėmė žolelių auginimu, rinkimu, džiovinimu ir arbatų mišinių ruoša.
„Važinėdavome į muges, prekiaudavome. Mums gerai sekėsi, nes tuo metu mažai kas užsiėmė panašia veikla“, – prisiminė pašnekovė.
Tačiau, užklupus pandemijai, bendruomenę sukaustė štilis. „Mes nieko nedarėme. Tai išėjo į naudą: pailsėjome, pasiilgome bendrystės ir veiklos. Vėl pradėjome sukti galvas, ko imtis. Kadangi tebeauginome prieskonines žoleles, kilo mintis rengti edukacines programas“, – virsmą prisiminė V. Cukanovienė.
2011 m. bendruomenės aktyvistai sau kėlė tikslą tapti pirmuoju teminiu prieskonių kaimu Kėdainių rajone ar net šalyje, o po pandemijos pakeitė formatą ir pasuko į socialinį verslą. „Nuo žolelių mes vis tiek nenutolstame“, – šypsojosi pirmininkė.
Kai žmogus turi polėkį, tikslų, norų, tai ir sveikatos viskam užtenka.
Magiškas trejetukas
Šiuo metu Juodkaimių kaimo bendruomenės centras turi tris edukacijas. „Prieskonių detektyvas“ skirtas suaugusiesiems: degustuoti, gilinti ar pasitikrinti savo žinias apie augalus. Edukacijoje dera skonis, sveikata, tradicijos ir net aistros, burtai. Narpliojant „Prieskonių detektyvą“, mėgaujamasi arbatomis, gardumynais, kuriuose slypi įvairūs prieskoniniai augalai.
Be to, kiekvienas detektyve dalyvaujantis seklys išsineša žinių bagažą, kurį lengva pritaikyti savo virtuvėje ar kasdienybėje: bendruomenės žolininkės sugriauna mitus ir paaiškina, kurie augalai dera tarpusavyje, o kurie – slopina vienas kito savybes. Charizmatiškos moterys neslepia gydomųjų augalų galios, atskleidžia, kokie prieskoniai gerina virškinimą, kas padeda nusiraminti po įtemptos darbo dienos, o kas, priešingai, suteikia energijos geriau nei rytinis puodelis kavos.
„Prieskonių detektyvas“ – puikus pavyzdys, kaip Juodkaimių kaimo bendruomenė sugebėjo senąsias žolininkystės tradicijas paversti modernia, įtraukiančia ir linksma pramoga, paliekančia ilgą kvepiantį prisiminimą. Juodkaimių „Žolynų namai“ tapo kaimo vizitine kortele.
Šiandien šis Kėdainių rajono kaimas – sparčiai populiarėjanti vieta, sulaukianti dėmesio ir iš organizuotų ekskursijų grupių, ir iš nacionalinės žiniasklaidos. Svečiai džiaugiasi galimybe atitrūkti nuo kasdienio skubėjimo ir pasinerti į ramią kaimo gamtos apsuptį, atsiliepimuose giria šeimininkų kūrybingumą gaminant maistą, ypač netradicinius žolelių derinius desertams ir užkandžiams. Tarp labiausiai patikusių mini naminius ledus su bazilikais ar vietinę duoną su paslaptingais prieskoniais, džiaugiasi gautu pikantišku receptu savo namų gastronomijai.
„Žolynų magijos mokykla“ – taip pat vaidybinė-žaidybinė, tik trumpesnė pažintis su žolelėmis vaikams, kurią vainikuoja magiško ledinuko gamyba. Kai mažieji „studentai“ pabaigia pirmą kursą, draugystę su žolelėmis gali tęsti antrame – edukacijoje „Žolynų magijos sekliai / pėdsekiai“. Šios veiklos metu vaikai tampa gamtos tyrinėtojais, pažįsta pievų augalus ir atlieka smagias seklių užduotis lauke, kuria muziką, kad augalas gražiai žydėtų, žiūri žolynų kaleidoskopą, supasi.
Pirmas kursas – teorija, antras – praktika. „Žolynų magijos mokyklos“ mokiniai gauna Žolynų padėką, o smalsūs vaikai tyrinėtojai – „Žolynų magijos mokyklos“ antspaudą, patvirtinimą, kad žolynų paslaptis jau pažįsta.
„Mintį apie šias edukacijas subrandino tiesioginis darbas. Kadangi dirbu su šeimomis, vasarą vaikams rengiame stovyklas. Pabandėme „Žolynų magijos mokyklą“, o kai ši pasitvirtino, sugalvojome tęsinį“, – šypsojosi V. Cukanovienė.
Bendruomenės centras net ir pavėsinę pastatė, nupirko gražius baldelius ir įrengė lauko klasę, o Virginijos senelio prieš šešis dešimtmečius sodintame parke pridėliojo sėdmaišių, kad nusilakstę mažieji galėtų patogiai pailsėti.
Gražina „Žolynų namus“
Neseniai rengdama dar vieną projektą V. Cukanovienė pasidomėjo statistika. Ji byloja, kad Juodkaimių seniūnaitijoje šio metu gyvena beveik 200 žmonių. 35 jų priklauso bendruomenei, moka nario mokestį, dar keliolika savanoriauja, o aktyvą sudaro dešimt.
„Rengiu daug projektų, kasmet 3–4, gauname lėšų. Beveik visas jas sudedame į namą. Labiausiai širdį paglosčiusio įvertinimo esame sulaukę iš Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojo, patikros metu prisipažinusio, kad važinėdamas po visą Lietuvą nėra matęs gražesnių bendruomenės namų už Juodkaimių“, – įvertinimu džiaugėsi pašnekovė.
Pastato vidus – eklektiškas, bet vyrauja Provanso stilius su gausybe tarpusavyje derančių pastelinių spalvų: „Villeroy“ indai, kaimiškai elegantiški baldai, prabangos detalės: žalvario figūrėlės, arbatinukai, šviestuvai. „Šiuo metu keičiame krosnį, ji bus koklinė“, – atskleidė pirmininkė.
Be salės, po vienu stogu telpa administracijos kabinetukas, sandėliukas žolelėms, drabužinė, WC. Bendruomenės namus supa 25 arai žemės su natūralia pieva, vaistinių augalų darželis. „Turime didelių ambicijų, norime susitvarkyti aplinką, rengiame dar vieną projektą. 2014 m. buvo įrengta vaikų žaidimų aikštelė, kuri šiuo metu yra nefunkcionali ir nesaugi, todėl ją demontuojame, kad nekeltų pavojaus vaikams. Kai ką nors darai, vis prisireikia ko nors daugiau“, – šypsojosi pašnekovė.
V. Cukanovienė – ne tik Juodkaimių kaimo bendruomenės pirmininkė, bet ir Juodkaimių seniūnaitė, Josvainių seniūnijos socialinės paramos specialistė, Kėdainių pagalbos šeimai centro socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis), šios įstaigos profsąjungos vadovė ir dar spėja savanoriauti.
Gal ponia Virginija žino ir geria kokių nors žolelių mišinuką, suteikiantį jėgų ir tiek energijos? „Kai žmogus turi polėkį, tikslų, norų, tai ir sveikatos viskam užtenka. Tiesą pasakius, apie sveikatą net negalvoju, nes nėra kada, dar norisi daug darbų padaryti. Ne dėl savęs, nors ir pačiai tai teikia pasitenkinimą, norisi ką nors palikti po savęs“, – patikino V. Cukanovienė.
Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje „Kauno diena“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.
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