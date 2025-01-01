Jau žinoma, kiek miestai išleis Kalėdų eglėms

Irena skaičiuoja paskutines dienas, kai 65 metus jos kieme auganti žaliaskarė papuoš Kauno Rotušės aikštę.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Man jos jau ir gaila dabar, bet labai džiaugiuosi. Kadangi gimusi kaime, dabar ją išleidžiu į miestą – bus papuošta labai gražiai, visi gėrėsis, labai džiaugiuosi“, – pasakojo kaunietė Irena Juškevičienė.
Šią eglę pasodino moters mama. Kalėdų simbolio augimą stebėjo ne tik Irena, bet ir jos vaikai bei anūkai. Tačiau dabar tenka atsisveikinti – dėl saugumo.
„Gėrėjomės, ir kas ateidavo – sakydavo, graži eglutė. Bet dabar pagalvoju – vėjai būna stiprūs, gali audra už viršūnės užkabinti ir ant namo užvirsti“, – dalijosi I. Juškevičienė.
Natūrali eglė Kauną puošė ir pernai – po ilgos, 15 metų pertraukos. Jau po kelių savaičių Irenos dovanota eglė bus nugabenta į Kauno Rotušės aikštę, kur prasidės puošimo darbai.
„Visi miestiečiai ir miesto svečiai, atvykę į Rotušės aikštę prie pagrindinės miesto eglės, galės Kalėdų traukiniu važiuoti Vilniaus gatve, tuomet Laisvės alėja eiti iki Vienybės aikštės, kur jų lauks miesto ledas“, – pasakojo Kauno savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Šių metų eglė atspindės Kauno architektūrą. Žaliaskarė, kaip ir kai kurie miesto pastatai, išsiskirs XX amžiuje išpopuliarėjusiu stiliumi – „Art Deco“.
„Šie metai žymi šimto metų sukaktį nuo „Art Deco“ meno krypties atsiradimo. Žinome, kad Kaunas įrašytas į UNESCO paveldo sąrašą būtent dėl savo artdekinės architektūros“, – pasakojo „Akmenių dvaro“ direktorė Kristina Rimienė.
Konkursą laimėjusios įmonės vadovė atskleidžia, kad eglė bus prabangi – su praėjusio amžiaus puošybos elementais. Į kompoziciją įsilies ir vienas kitas barokinio stiliaus žaisliukas, reprezentuojantis Rotušės aikštės pastatus.
„Ornamentai, tam tikros ištisinės linijos, atsikartojantys kampai, švarumas, elegancija, tiems laikams būdinga prabanga. Dėl to mūsų eglutė sužibės aukso spalvomis“, – pabrėžė K. Rimienė.
Eglės puošyba kainuos tiek pat, kiek ir pernai – 80 tūkst. eurų. Įžiebimas numatytas lapkričio 22 dieną.
Gyvą eglę šiemet išsirinko ir Panevėžys.
„Ieškoti labai nereikia – žmonės patys siūlosi. Net pirmadienį buvo naujas pasiūlymas, bet paprašėme dar metus paauginti“, – sakė Panevėžio dizaineris Arvydas Narkevičius.
31 metus auginta eglė taps Panevėžio Kalėdų simboliu ir stovės miesto aikštėje. Jos aukštį šeimininkai spėja pagal dviaukščio namo kaminą – apie 15–16 metrų.
Žmogus, sunkiai prasibrovęs po egle, pamatavo medžio kamieną prieš pjaunant ir išvežant.
„Nuo žemės – 1,35 metro apimtis. Pagal tai bandysime suskaičiuoti svorį. Galbūt apie tris tonas bus“, – sakė vyras.
Eglės šeimininkas pripažįsta, kad tarp namiškių bus ašarų, kai eglę pjaus.
„Kaip be kelnių be eglės. Bus tuščia ir labai šviesu“, – šypsojosi eglės savininkas Olegas Lukošiūnas.
Panevėžiečių užaugintą eglę pjaus ir veš likus savaitei iki įžiebimo. Šventė suplanuota lapkričio 28-ąją. Eglutė miestui kainuos apie 50 tūkst. eurų.
„Kam šokt aukščiau bambos“, – juokavo A. Narkevičius.
O štai Klaipėdai eglutė beveik nieko nekainuos – gyvą medį miestiečiai dovanoja jau dešimtus metus iš eilės. Bus naudojamos jau turimos dekoracijos.
Gyva, žmonių dovanota eglė papuoš ir Šiaulius. Šiemet miestas tam skirs 34 tūkstančius eurų – pigiau nei pernai.
Daugiausiai pagrindiniam Kalėdų akcentui išleis sostinė – 120 tūkstančių eurų. Tačiau kokia bus pagrindinė šalies eglė, miesto valdžia neatskleidžia – intrigą laikys dar porą savaičių.
„Metai iš metų – tai balta, tai spalvota eglutė. Gal šiemet norėtųsi kažko gaivesnio“, – svarstė vilnietė.
„Norėčiau kažko natūralesnio“, – pridūrė kitas sostinės gyventojas.
Katedros aikštę turėtų papuošti gyva, 20 metrų aukščio eglė. Inovatyviais sprendimais kasmet stebinantis Vilnius šiemet planuoja daugiau dėmesio skirti gamtai draugiškoms puošmenoms.
Vilnius paskelbtas šių metų Europos Kalėdų sostine. Miesto eglė jau ne pirmus metus sulaukia dėmesio visame pasaulyje. Kai kurias žmonės prisimena iki šiol.
„Net nuotraukas iki šiol turiu. Akcentas buvo laikrodžiai, jei gerai pamenu“, – pasakojo praeivis.
„Šachmatinė kai buvo – irgi įsiminė“, – pridūrė kitas.
„Visos eglės būna labai gražios – didelių nusivylimų dar nebuvo“, – šypsojosi vilnietė.
Eglės įžiebimas Katedros aikštėje planuojamas lapkričio 29 dieną.
Naujausi komentarai