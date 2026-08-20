Jau aišku, kas laikinai eis VSAT vadovo pareigas

„Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pasirašė įsakymą, pagal kurį D. Škarnulis laikinai vadovaus VSAT“, – BNS ketvirtadienį patvirtino ministro atstovas Šarūnas Dvareckas.
VSAT vado pavaduotoju D. Škarnulis paskirtas pernai sausį, iki tol nuo 2018 metų jis vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai. 2024 metų sausio 1 dieną jam suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.
BNS skelbė, kad Vyriausybė trečiadienį iš pareigų atleido VSAT vadą R. Liubajevą, kuris iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje.
Diskusijos dėl R. Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje.
Skelbta, kad, užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą.
Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus.
Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą.
Apie incidentą, remdamasis šaltinių duomenimis, pranešė portalas „Delfi“, o praėjusią savaitę portalas „Lrytas“ paskelbė, kad vienas pareigūnas buvo sužeistas.
Atsistatydinimą teigiamai vertina pareigūnų profesinės sąjungos, tačiau pabrėžia būtinybę iki galo ištirti minėtą situaciją.
Tuo metu dalis opozicijos politikų kritikavo ministrą M. Katelyną, nes esą po jo spaudimo VSAT vadas priėmė sprendimą trauktis.
R. Liubajevas VSAT vadovavo nuo 2019 metų gruodžio. Tuomet jis paskirtas pirmai kadencijai, o 2024 metų pabaigoje – antrai. Prieš tai jis ėjo Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės vyriausiojo patarėjo pareigas.
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