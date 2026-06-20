Inga Ruginienė patvirtino grįžtanti į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją

„Noriu sugrįžti ten, kur visada buvo mano širdis. Tai vertinu kaip natūralią rotaciją ir labai svarbų savo gyvenimo etapą. Kai manęs reikėjo sudėtingu metu, nepabijojau prisiimti atsakomybės. O šiandien jaučiuosi rami“, – šeštadienį „Lietuvos ryto“ publikuotame interviu sakė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo paklausta, ar būsimus pokyčius vertina kaip natūralią politinę rotaciją, ar kaip žingsnį atgal.
„Turiu galimybę grįžti ten, kur galiu būti arčiausiai žmonių ir klausimų, kurie man visada buvo svarbiausi“, – teigė politikė.
Kaip rašė BNS, ji ėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas Gintauto Palucko Vyriausybėje. Šiai atsistatydinus, pernai rudenį I. Ruginienė užėmė premjerės postą.
Šiuo metu SADM vadovauja Jūratė Zailskienė. Ji šią savaitę teigė tęsianti darbus ir ateities planų nekomentavo.
Tarp svarbiausių sprendimų dirbant ministre pirmininke I. Ruginienė įvardijo 5,38 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai, oro gynybos stiprinimą ir kovą prieš cigarečių kontrabandos balionus.
Premjerė teigė, kad kai kuriuos dalykus dabar darytų kitaip, bet nesigailinti ėjusi vadovauti Vyriausybei.
„Per tuos metus supratau, kad mano empatija ir atvirumas yra ir pliusas, ir minusas. Ne vienas žmogus mane perspėjo, kad per daug atvira širdis politikoje gali pakišti koją. Galbūt kartais taip ir buvo“, – „Lietuvos rytui“ sakė I. Ruginienė.
Būsimam premjerui ji linkėjo neprarasti ryšio su žmonėmis, būti empatiškam.
BNS skelbė, kad naujai suformuotoje koalicijoje atsakomybės vadovauti Vyriausybei imsis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Planuojama, kad Ministrų kabinetas atsistatydins birželio 23-iąją, po to, kai socialdemokratai nutarė valdančiojoje daugumoje „Nemuno aušrą“ pakeisti Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Ši dauguma yra trečioji, kurią po Seimo rinkimų sudarė juos laimėję socdemai. Parlamente koalicija turės 75 balsus.
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