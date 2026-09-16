Į Lietuvą atvykę Minsko režimo paleisti politiniai kaliniai: esame labai laimingi

„Džiaugiamės, kad šie žmonės yra laisvi. Mes esame pasiruošę jais pasirūpinti. Taip pat esame labai dėkingi Lietuvai, mūsų žmogaus teisių aktyvistams, organizacijoms ir, žinoma, Europos Sąjungai už teikiamą pagalbą“, – trečiadienį žurnalistams Vilniuje sakė Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.
Tarp paleistųjų – žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai.
Užsienio reikalų ministerija (URM) pranešė, kad tarp jų nėra Lietuvos piliečių.
Išlaisvinti politiniai kaliniai neslėpė emocijų ir džiaugsmo.
„Labai džiaugiuosi, kad išėjau į laisvę, pakalbėjau su savo artimaisiais. Labai ačiū tiems, kurie kovojo už mūsų laisvę. Labai tikiuosi, kad likę kalinami žmonės taip pat jau greitai išeis į laisvę“, – sakė judėjimo už europietišką Baltarusiją aktyvistė Jelena Lazarčik.
„Mes esame be galo laimingi. Esame dėkingi kiekvienam prisidėjusiam prie šio proceso“, – žurnalistams teigė viena iš jaunųjų vadovų mokyklos „Sympa“ įkūrėjų Tatjana Kuzina.
Kiek anksčiau apie atvyksiančius į Vilnių baltarusius Eltai patvirtino S. Cichanouskajos diplomatinis patarėjas Dzianis Kučinskis.
Kaip skelbta, trečiadienį per vizitą Minske Jungtinių Valstijų pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as paskelbė, kad Baltarusija paleis 25 politinius kalinius, o Jungtinės Valstijos panaikins sankcijas dviem šios šalies bendrovėms.
Vakarų šalys sankcijas Baltarusijai įvedė dėl 2020 m. vykdytų represijų, o 2022 m. nustatė papildomų ribojimų, Minskui leidus Maskvai pasinaudoti Baltarusijos teritorija invazijai į Ukrainą.
Sulaikymus Baltarusijoje stebinčios nepriklausomos žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ duomenimis, šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių.
Tarp jų yra protestus palaikiusių paprastų gyventojų, taip pat žurnalistų, profesinių sąjungų narių ir su politine opozicija susijusių asmenų.
Žmogaus teisių organizacijos ir aktyvistai perspėja, kad režimas, paleisdamas dalį kalinių, tuo pat metu sulaiko ir įkalina kitus žmones.
Praėjusią savaitę Baltarusijos teismas advokatui Dmitrijui Lajevskiui skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Baltarusijoje likęs advokatas atstovavo opozicijos veikėjui Viktorui Babarykai, kuris pernai buvo paleistas, tačiau jo sūnus tebėra įkalintas.
Donaldo Trumpo administracija pernai atnaujino ryšius su Minsku, Vašingtonui siekiant tarpininkauti sudarant susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos.
J. Coale'as šią savaitę Lietuvoje taip pat buvo susitikęs su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Susitikime aptartos JAV administracijos pastangos išlaisvinti Baltarusijoje kalinčius politinius kalinius, saugumo situacija regione ir Minsko režimo veiksmai prieš Lietuvą ir kaimynines valstybes.
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