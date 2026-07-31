Gyventojų perspėjimo, ugniagesių parengties stiprinimui – 2,7 mln. eurų

Vieno iš planuojamo įgyvendinti projekto metu ne mažiau kaip 90 Vilniaus regiono sirenų bus įjungtos į PAGD valdomą centralizuoto valdymo sirenų sistemą, tose sirenose įdiegiant reikiamą techninę ir programinę įrangą.
Pasak ministro M. Katelyno, siekiant pagerinti gyventojų perspėjimo situaciją, sirenos turi būti sujungtos į centralizuotą sistemą, valdomą iš PAGD.
„Centralizavus sirenų valdymą, sumažės našta savivaldybėms, o svarbiausia – šalies gyventojų perspėjimas bus patikimesnis. Atsižvelgus į šiuo metu pasikeitusią saugumo situaciją mūsų regione ir dėl to padidėjusią oro pavojaus riziką, šio projekto svarba tampa ypatinga, todėl ypač aktualu, kad šis projektas būtų įgyvendintas kuo greičiau“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras.
Minėtam projektui numatyta iki 700 tūkst. eurų iš Valstybės gynybos fondo lėšų. Projekto veiklų trukmė – iki 2027 m. balandžio 30 d.
Skelbiama, kad šiuo metu Lietuvoje yra 1,16 tūkst. perspėjimo sirenų, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvuojamos pačių savivaldybių, todėl aktyvavimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas.
Skelbiama, kad dabartinė PAGD sirenų valdymo sistema sukurta 2020–2024 m. įgyvendinus Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuotą projektą, kurio metu buvo įsigyta programinė įranga ir 197 sirenos, sumontuotos savivaldybėse, esančiose arčiausiai Baltarusijos atominės elektrinės (AE). Ji sudaro galimybes prie jos prijungti ir kitas sirenas.
Ministerija taip pat turi planų centralizuoti ne mažiau kaip 600 sirenų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, panaudojant 12,68 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
VRM teigimu, sirenomis perspėjami 69 proc. visų Lietuvos gyventojų. Siekiama, jog sirenomis būtų perspėjama apie 75 procentai visų Lietuvos gyventojų.
Kitam projektui vidaus reikalų ministro įsakymu skiriama suma siekia 2 mln. eurų Valstybės gynybos fondo lėšų. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2027 m. gruodžio 1 d.
Projekto metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos bus aprūpinamos aliarmavimo ir navigavimo įranga, jos bus prijungtos prie Bendrojo pagalbos centro (BPC) radijo ryšio valdymo sistemos, kuri bus modernizuojama.
Taip pat planuojama sukurti programėlę priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų aliarmavimui bei įsigyti kitas reikalingas technines priemones ir įrangą ugniagesių pajėgų aliarmavimui ir navigavimui.
„Šiuo projektu įgyvendiname XXI-osios Vyriausybės programą, kurioje numatyta siekti geresnio reagavimo į įvykius. Įgyvendinus šį projektą, bus sustiprinta savivaldybių priešgaisrinių tarnybų parengtis ir dėl to į įvykius bus reaguojama efektyviau ir operatyviau. Taip pat mažės netolygumai tarp valstybinės priešgaisrinės sistemos ir savivaldybių ugniagesių tarnybų“, – teigia ministras M. Katelynas.
Lietuvoje 48-ios savivaldybių priešgaisrinės tarnybos (SPT) turi 267 priešgaisrines komandas, o valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (VPGT) veikia 93 priešgaisrinės komandos.
VPGT aliarmavimas vykdomas naudojant skaitmeninį radijo ryšio tinklą. VPGT navigavimui į įvykio vietą naudojami centralizuoti sprendimai, o SPT šiuos klausimus kol kas sprendžia savarankiškai. Tokia skirtinga praktika lemia nevienodą reagavimo greitį, didina BPC darbuotojų darbo krūvį ir mažina operatyvaus valdymo efektyvumą.
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