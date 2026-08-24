Gyventojai parduotuvėse ėmė šluoti šią prekę: ugniagesiai įspėjo – svarbu ne tik turėti

Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad įrenginys gali būti labai naudingas dingus elektrai, tačiau svarbu mokėti juo saugiai naudotis, kad jis nesukeltų gaisro ar kito pavojaus. Prieš naudojant generatorių rekomenduojama atidžiai perskaityti jo naudojimo instrukciją ir laikytis joje nurodytų saugos reikalavimų.
„Svarbiausia taisyklė: generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke ir tinkamu atstumu nuo pastato, nes uždaroje erdvėje labai greitai susidarytų pavojinga anglies monoksido koncentracija. Anglies monoksidas, dar vadinamas smalkėmis, yra bespalvės, bekvapės ir labai nuodingos dujos. Žmogus jų negali pamatyti ar užuosti“, – įspėja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Elektros generatoriaus negalima naudoti namo ar buto viduje, garaže, net jei garažo vartai atidaryti, rūsyje ar pusrūsyje, sandėliuke, dirbtuvėse ar ūkiniame pastate, balkone, pastogėje ar kitoje iš dalies uždaroje erdvėje, šalia atvirų langų, durų ar ventiliacijos angų.
„Atidaryti langai ir durys neapsaugo nuo anglies monoksido. Šios pavojingos dujos gali patekti į gyvenamąsias patalpas ir sukelti mirtiną apsinuodijimą. Generatorių rekomenduojama statyti lauke gamintojo nurodytu saugiu atstumu nuo pastatų. Išmetamosios dujos turi būti nukreiptos nuo namo, langų, durų ir ventiliacijos angų. Nestatykite generatoriaus prie pat sienos vien todėl, kad būtų patogiau prijungti laidus“, – pataria ugniagesiai.
Jie sako, kas negalia jungti generatoriaus į namo elektros lizdą, mėginant tiekti elektrą į visą namą.
„Tai gali sukelti elektros smūgį ir kelti pavojų žmonėms. Tai gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas. Naudokite tik generatoriaus instrukcijoje nurodytus lauko sąlygoms skirtus ilgintuvus, kurių leistina apkrova yra pakankama prijungtiems prietaisams, junkite tik atskirus elektros prietaisus. Nelaukite, kol elektra dings. Iš anksto perskaitykite generatoriaus naudojimo instrukciją, išbandykite generatoriaus paleidimą ir išjungimą, išsiaiškinkite, kaip saugiai papildyti kurą ir būtinai įsirenkite anglies monoksido ir dūmų detektorius“, – įspėja gelbėtojai.
ELTA primena, kad per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Tuo metu be elektros liko per 268 tūkst. gyventojų.
Naujausiais ESO duomenimis, elektros iki šiol neturi daugiau nei 100 tūkst. klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose.
ESO savaitgalį dalijo gyventojams elektros generatorius, juos gavo įvairių savivaldybių gyventojai.
PAGD nurodė galintis skirti 192 mobilius 2–3 kW generatorius. Juos siūloma perduoti telekomunikacijų infrastruktūros ir kitiems objektams, kuriems šios galios generatoriai galėtų padėti užtikrinti svarbiausių sistemų veikimą. Dėl generatorių poreikio PAGD jau bendrauja su savivaldybėmis.
Statybos, remonto ir namų technikos prekių tinklo „Senukai“ duomenimis, elektros generatorių pardavimai fizinėse parduotuvėse išaugo 30 kartų, o elektroninėje parduotuvėje – keturiolika kartų.
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