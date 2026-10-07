Grušas: dėl seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimo konsultuojamasi ir su Šventuoju Sostu

Apie tai spalio mėnesio Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime priminė arkivyskupas Gintaras Grušas. Tyrimu būtų siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 1990 m. kovo 11 d. Bažnyčioje Lietuvoje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius.
Kaip nurodo arkivyskupija, G. Grušas pabrėžė, kad svarbus ne tik praeities atvejų tyrimas, bet ir tolesnis sistemos, padedančios apsaugoti vaikus ir jaunimą, tobulinimas, tinkamas pranešimų apie galimą skriaudą priėmimas ir jų nagrinėjimas.
„Šie klausimai sprendžiami visos Lietuvos Bažnyčios mastu“, – rašoma Vilniaus arkivyskupijos pranešime.
Susirinkime taip pat aptartos smurto prieš vaikus ir pažeidžiamus suaugusiuosius prevencijos priemonės. Kunigams priminti teisėto darbo su vaikais QR kodo reikalavimai. Tokį kodą privalo turėti asmenys, kurie dėl savo tarnystės tiesiogiai ir reguliariai būna su nepilnamečiais.
Taip pat nurodoma, kad nuo lapkričio Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Paramos vaikams centru, pradės įgyvendinti smurto prieš vaikus prevencijos programą „Esame saugūs“. Jos metu numatyti praktiniai ir interaktyvūs užsiėmimai vaikams, susitikimai su jų tėvais bei parapijų bendruomenėmis.
Vilniaus arkivyskupijoje taip pat tęsiami mokymai „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“. Juose aptariama, kaip pastebėti galimo smurto ženklus, kalbėtis su vaiku, suteikti pagalbą ir kam pranešti apie galimą smurtą.
Arkivyskupija nurodo, kad parapijoms taip pat parengti lankstinukai, skirti saugiai aplinkai kurti. Juose pateikiami šeši saugios parapijos principai, primenama suaugusiųjų atsakomybė gerbti vaikų ribas ir aiškinama, kaip reaguoti vaikui prabilus apie galimą skriaudą.
ELTA primena, kad Lietuvos vyskupai sprendimą inicijuoti tyrimą priėmė rugsėjo pabaigoje, teismus pasiekus dviejų Vilniaus arkivyskupijoje dirbusių kunigų baudžiamosioms byloms.
Kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, susijusių su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais ir vaikų įtraukimu į girtavimą. Įtariama, kad nusikaltimai galėjo būti vykdomi daugiau nei 20 metų.
Kitoje byloje kunigas Ryšardas Peciunas kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Rugsėjo viduryje Vilniaus apygardos teismas pradėjo iš esmės nagrinėti jo bylą.
T. Švedavičiaus bylos nagrinėjimo teismui rugsėjo pabaigoje pradėti nepavyko, nes kunigas buvo pasisamdęs naują advokatą.
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