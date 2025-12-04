Gruodžio 4-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gruodžio 4-oji, ketvirtadienis, 49 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.20 val., leidžiasi 15.56 val. Dienos ilgumas 7.36 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 8.15 val., teka 14.47 val.
Vardadieniai:
Barbora, Lingailė, Osmundas, Vainotas
Datos:
Šv. Barbora (globėja mirusiųjų nesava mirtimi)
Tarptautinė bankų diena
Gruodžio 4-oji Lietuvos istorijoje:
1846 — gimė Valerijonas Ažukalnis-Zagurskis, poetas, vertėjas. Mirė 1874 m.
1905 — Vilniuje prasidėjo Lietuvių suvažiavimas (Didysis Vilniaus seimas).
2005 — Jungtinėse Valstijose mirė vienas talentingiausių šiuolaikinės lietuvių literatūros tyrinėtojų profesorius Rimvydas Šilbajoris. Literatūros istorikas ir kritikas mirė eidamas 80-uosius metus.
2007 — mirė architektas Kazimieras Rimantas Balėnas. Gimė 1935 m.
2014 — eidama 57-uosius metus mirė keramikė Aušra Kučinskienė.
2014 — plaukikė Rūta Meilutytė Katare apgynė pasaulio čempionės titulą 50 metrų nuotolyje krūtine.
2022 — eidama 85-uosius metus mirė dailininko ir kompozitoriaus Konstantino Čiurlionio anūkė skulptorė Dalia Ona Zubovaitė-Palukaitienė.
Gruodžio 4-oji pasaulio istorijoje:
1533 — sulaukęs 3-jų metų amžiaus Ivanas IV-asis, vėliau persivadinęs Ivanu Rūsčiuoju (Grėsminguoju), tapo Rusijos caru.
1642 — mirė kardinolas Richelieu (Rišeljė) – faktiškas Prancūzijos valdovas Liudviko XIII karaliavimo metais.
1679 — sulaukęs garbingo 91-erių metų amžiaus, mirė žymus anglų filosofas Thomas Hobbes (Tomas Hobsas).
1791 — Londone pradėtas leisti seniausias pasaulyje sekmadieninis laikraštis „Observer“.
1892 — gimė Ispanijos diktatorius (1936–1975) generolas Francisco Franco (Fransiskas Frankas).
1918 — Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Woodrow Wilson (Vudrovas Vilsonas) atvyko į Paryžiaus taikos konferenciją, kur buvo aptartos Versalio Taikos sutarties pasirašymo sąlygos.
1980 — lėktuvo katastrofoje netoli Lisabonos žuvo Portugalijos premjeras Francisco Sa Carneiro (Fransiskas Sa Karneiras).
1991 — Libane paleistas laisvėn ilgiausiai įkaitu laikytas amerikietis: žurnalistas Terry Anderson (Teris Andersonas) nelaisvėje išbuvo 2 tūkst. 454 dienas.
1994 — teroristas viename Stokholmo naktinių klubų nužudė tris ir sužeidė 21 lankytoją.
1998 — Turkijos vyriausybės daliniai per susirėmimus pietrytinėje šalies dalyje nukovė 22 kurdų sukilėlius.
2010 — populiariausios, 29 metus rodytos Vokietijos televizijos laidos „Wetten, dass...?“ („Norite lažintis ... ?“) buvo nuspręsta neberodyti, kai vienas varžybų dalyvis, milijonams žiūrovų stebint tiesioginę transliaciją, buvo sunkiai sužeistas.
Gruodžio 4-oji šou pasaulyje:
1944 — gimė buvęs grupės „Beach Boys“ būgnininkas Dennis Wilson (Denis Vilsonas).
1976 — perdozavęs narkotikų mirė 25 metų amžiaus „Deep Purple“ grupės narys Tommy Bolin (Tomis Boulinas).
1980 — Jimmy Page (Džimis Peidžas), Robert Plant (Robertas Plantas) ir John Paul Jones (Džonas Polas Džounsas) paskelbė ketinantys nutraukti „Led Zeppelin“ muzikinę veiklą po būgnininko John Bonham (Džono Bonemo) mirties.
1987 — Madonna (Madona) pareiškė ketinanti skirtis su aktoriumi Sean Penn (Šonu Penu). Tą kartą ji apsigalvojo ir savo sumanymą įvykdė tik 1988 metais.
1987 — grupė „Metallica“ išleido „Cliff Em All“ videokolekciją. Įrašai buvo padaryti 1982–1986 metais, kuomet grupės sudėtyje dar muzikavo Cliff Burton (Klifas Bertonas).
1988 — Akrone (Ohajaus valstija, JAV) įvyko paskutinis Roy Orbison (Rojaus Orbisono) koncertas. Po dviejų dienų muzikantas mirė.
1991 — Paula Abdul (Pola Abdul) buvo apdovanota žvaigžde Holivudo žvaigždžių Šlovės take.
1993 — mirė muzikantas Frank Zappa (Frenkas Zapa). Gimė 1940 m.
2007 — vieno Holivudo viešbučio kambaryje buvo rastas negyvas 33 m. reperis Pimp C (Pimp Si). Mirusį reperių dueto UGK narį, kurio tikrasis vardas ir pavardė buvo Chad Butler (Čadas Batleris), lovoje rado greitosios pagalbos medikai, iškviesti į viešbutį.
2009 — Londone vykusiame Moters kine ir televizijoje apdovanojimų vakare kino filmo „Karalienė“ (The Queen) žvaigždė Dame Helen Mirren (Deim Helen Miren) buvo apdovanota už „išskirtinius ir ilgalaikius“ vaidybos nuopelnus.
2009 — Maskvoje mirė SSRS liaudies artistas Sovietų Sąjungoje išgarsėjęs Štirlico vaidmeniu Viačeslav Tichonov (Viačeslavas Tichonovas). Gimė 1928 m.
2010 — ekrano grando Roman Polanski (Romano Polanskio) politinis trileris „Vaiduoklis“ („The Ghost Writer“) triumfavo per Europos kino apdovanojimų („European Film Awards“, „EFA“), kurie dažnai prilyginami JAV „Oskarams“, įteikimo ceremoniją Taline.
2010 — amerikiečių aktorius ir muzikantas Jason Schwartzman (Džeisonas Švarcmanas) susilaukė dukrytės Marlowe Rivers (Marlou Rivers).
Naujausi komentarai