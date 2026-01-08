„Grinda“ pasiruošusi gausiam snygiui penktadienį: gatves valyti pradės po vidurnakčio

„Šiuo metu oro temperatūra – 8 laipsniai šalčio. Naktį prognozuojamas ne tik 12 laipsnių šaltis, bet ir beveik parą truksiantis snygis. Pirmųjų snaigių laukiame iškart po vidurnakčio, tad pradėjus snigti valytuvai ir barstytuvai išjudės į pagrindines miesto eismo arterijas“, – ketvirtadienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė „Grinda“.
Ji taip pat neatmeta, kad sostinės gyventojai, kurie gali dirbti iš namų, turėtų apsvarstyti ta galimybe pasinaudoti.
„Per rytojų gali iškristi nuo 5 iki 10 cm sniego. Didžiausio snygio laukiame rytinio piko metu, tad eismo sąlygos gali būti sudėtingos. Galintiems dirbti nuotoliu – verta apsvarstyti tokią galimybę“, – tikina bendrovė.
„Grinda“ pridūrė, kad ketvirtadienio vakarą Vilniaus gatvių dangos – švarios, o senamiesčio šaligatviai – sausi.
