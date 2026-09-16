 Geriausia šių metų Lietuvos policijos komanda – Vilniaus apskr. VPK

Geriausia šių metų Lietuvos policijos komanda – Vilniaus apskr. VPK

2026-09-16 22:24
Pranešimas spaudai

Palangoje tris dienas vykusio Geriausios Lietuvos policijos komandos konkurso nugalėtojais tapo Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato (toliau - VPK) pareigūnai.

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Vilniaus apskrt. VPK komanda
Vilniaus apskrt. VPK komanda / Lietuvos policijos nuotr.

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Jau 30-ąjį kartą rengiamame konkurse dalyvavo geriausios policijos komandos iš visos šalies, laimėjusios savo apskrityse surengtas atrankas. Tris dienas pareigūnai varžėsi vairavimo, policijos taktikos, šaudymo, žinių patikrinimo, orientacinėje, medicinos žinių, šuns valdymo ir kitose netikėtose rungtyse.

Susumavus visų rungčių rezultatus paaiškėjo, kad pirmąją vietą konkurse iškovojo Vilniaus apskr. VPK komanda. Antrąją vietą užėmė Kauno apskr. VPK komanda, o treti liko Marijampolės apskr. VPK pareigūnai.

Kiekvienoje komandoje varžėsi ir policijos kinologai. Trečiąją vietą tarp kinologų užėmė Lukas Matuškevičius (Utena), antrąją – Žydrūnė Balčaitytė (Marijampolė), o geriausia šalyje tapo Kauno apskr. VPK kinologė Ernesta Urbietienė.

Kartu su lietuviais konkurse dalyvavo ir pareigūnai iš Estijos, Latvijos ir Ukrainos. Geriausiai tarp užsieniečių pasirodė Lenkijos policijos komanda.

Šiame straipsnyje:
geriausia Lietuvos policijos komanda
Vilniaus apskr. VPK
Kauno apskr. VPK
Ernesta Urbietienė

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