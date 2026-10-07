Etikos sargai tirs situaciją dėl Raudondvario dvaro ir Paluckės įdarbinimo poliklinikoje

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį nusprendė pradėti tyrimą dėl šios situacijos.
S. Navickienė Raudondvario dvarui vadovavo nuo 2009 metų iki 2026-ųjų, kai tapo Kauno rajono vicemere. 2022 metais ji į darbą priėmė savo sūnų.
Kaip rašė BNS, šia situacija etikos sargai ėmė domėtis sulaukę Kauno rajono savivaldybės prašymo ištirti dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto direktoriaus pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus.
Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartis su E. Morkūnu susijusia įmone.
Skaičiuojama, kad 2022–2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursines viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkst. eurų.
Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė laikinai nuo pareigų nušalino Raudondvario dvaro laikinąją direktorę Kotryną Ingą Morkūnaitę ir jos pavaduotoją E. Morkūną.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare taip pat kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) bei Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT). Pastaroji teigia nevertinsianti pirkimų dėl mažos jų vertės.
Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios viešosios įstaigos pirkimais politikai ir žiniasklaida aktyviau ėmė domėtis po LRT paskelbto žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių ir dėl premjero sutuoktinės Aistės Sinkevičienės galbūt fiktyvaus darbo dvare.
Tyrimas taip pat parodė, kad Raudondvario dvare įdarbinta daugiau socialdemokratų aplinkos žmonių. Po šios informacijos V. Makūnas sudarė darbo grupę galimiems pažeidimams dėl įdarbinimo nagrinėti.
Be to, Kauno rajono savivaldybės administracija yra pradėjusi vidinį tyrimą dėl Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos, kuria taip pat dirba A. Sinkevičienė, ir šio skyriaus vyriausiosios specialistės.
Teigiama, jog šio skyriaus, kuris buvo įkurtas A. Sinkevičienei grįžus po motinystės atostogų, vedėja ji tapo be konkurso, kaip lūkesčius viršijusi valstybės tarnautoja.
Pati A. Sinkevičienė anksčiau atmetė bet kokią jos vyro įtaką karjerai savivaldybės administracijoje ir dvare, akcentuodama savo profesinius pasiekimus bei ilgametį darbą Kauno rajono viešajame sektoriuje.
Seimo Antikorupcijos komisija taip pat nutarė vertinti galimą sisteminį nepotizmą valstybės mastu, kartu įvertinant situaciją Raudondvario dvare.
Rinks papildomą informaciją dėl Ilmos Paluckės įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje
VTEK trečiadienį nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl ekspremjero socialdemokrato Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įsidarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau G. Palucko patarėju dirbęs socialdemokratas Evaldas Navickas.
Klausimas dėl I. Paluckės įdarbinimo VTEK darbotvarkėje atsirado po žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos ir sulaukus Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovo pranešimo.
Kaip skelbė „Delfi“, I. Paluckė nuo rugpjūčio 17 dienos Vilniaus rajono poliklinikoje dirba vidinės komunikacijos koordinatore. Poliklinikai vadovauja socialdemokratas E. Navickas, anksčiau dirbęs G. Palucko patarėju sveikatos klausimais.
G. Paluckas teigė E. Navicko neprašęs įdarbinti jo žmonos, tačiau po informacijos apie jos įsidarbinimą buvęs premjeras papildė viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, joje nurodydamas sutuoktinės darbovietę.
I. Paluckė „Delfi“ nurodė turinti komunikacijos magistro laipsnį ir 23 metų darbo patirtį žiniasklaidos, komunikacijos bei leidybos srityse.
Tuo metu Vilniaus rajono poliklinikos atstovė Gabrielė Jankauskaitė portalui teigė, kad vidinės komunikacijos koordinatoriaus pareigybė įstaigoje atsirado plečiantis poliklinikos veiklai ir augant komunikacijos poreikiui.
Pasak jos, ši pareigybė nėra konkursinė, todėl viešas konkursas nebuvo rengiamas. I. Paluckė, anot poliklinikos, priimta atrankos būdu, vertinant kandidatų kompetencijas, profesinę patirtį ir atitiktį pareigybei keliamiems reikalavimams.
E. Navickas Vilniaus rajono poliklinikai vadovauja nuo 2024 metų rugpjūčio. 2025 metų sausį jis tapo tuomet premjero pareigas ėjusio G. Palucko patarėju sveikatos klausimais.
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