 Elektros šalyje neturi keli tūkstančiai vartotojų

Elektros šalyje neturi keli tūkstančiai vartotojų

2026-10-10 08:21
ELTOS inf.

Po smarkiai vėjuoto penktadienio elektros šalyje neturi daugiau kaip 2 tūkstančiai vartotojų.

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<span>Elektros šalyje neturi keli tūkstančiai vartotojų</span>
Elektros šalyje neturi keli tūkstančiai vartotojų / Asociatyvi T. Biliūno / BNS nuotr.

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Kaip skelbia bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), šeštadienio rytą dėl sutrikimų atjungtų klientų buvo 2397. Užfiksuoti 52 elektros tiekimo sutrikimai.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT) skelbė, kad po vėjuoto penktadienio savaitgalį vėjas pamažu rims, tačiau į didžiąją šalies dalį sugrįš krituliai.

Šeštadienio diena dar bus debesuota, tad ir vėl daug kur gali palyti. Vyraus pietvakarių, pietų krypties vėjas, kuris išliks gana stiprus.

„Gūsiai sieks 8–13 m/s, pajūryje dar pasitaikys 15–18 m/s gūsių“, – sakė LHMT sinoptikė Elena Klyukina.

Šiame straipsnyje:
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vėjas
audra
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