Eismo sąlygas vakarų Lietuvoje sunkina rūkas

Rūkas, dėl kurio matomumas vietomis siekia iki 200 metrų, tvyro Tauragės apskrityje, Raseinių bei Kelmės rajonuose.

Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia sausos, vietomis yra drėgnų kelių ruožų.

Šalyje be kritulių. Oro temperatūra siekia nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis dieną numatomi daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs.

Pūs vakarų, šiaurės vakarų 7–12 metrų per sekundę vėjas, per perkūniją kai kur gūsiai 15–18 metrų per sekundę. Aukščiausia oro temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.