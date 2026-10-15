 Dvi Lietuvos mokyklos įvertintos už dvikalbį ugdymą prancūzų kalba

Dvi Lietuvos mokyklos įvertintos už dvikalbį ugdymą prancūzų kalba

2026-10-15 06:33
ELTOS inf.

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai ir Alytaus Dzūkijos mokyklai suteiktas Prancūzijos „LabelFrancÉducation“ ženklas, kuriuo įvertinama aukšta dvikalbio ugdymo prancūzų kalba kokybė.

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<span>Dvi Lietuvos mokyklos įvertintos už dvikalbį ugdymą prancūzų kalba</span>
Dvi Lietuvos mokyklos įvertintos už dvikalbį ugdymą prancūzų kalba / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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Ketvirtadienį šis ženklas oficialiai bus įteiktas Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai. Ceremonijoje dalyvaus Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucie Stepanyan.

„LabelFrancÉducation“ ženklas suteikiamas mokykloms, kuriose prancūzų kalbos ne tik intensyviau mokomasi, bet ja dėstomi ir kiti dalykai.

2012 metais Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministerijos įsteigtas ženklas mokykloms suteikia naudotis tarptautinio tinklo mokymo ištekliais, dalyvauti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programose ir mainuose su Prancūzija.

Prie šio tarptautinio tinklo Lietuvoje jau anksčiau yra prisijungusi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija Kaune.

Alytaus Dzūkijos mokyklai Prancūzijos „LabelFrancÉducation“ ženklas oficialiai bus įteiktas spalio 19-ąją.

Šiuo metu „LabelFrancÉducation“ tinklas apima 825 dvikalbio ugdymo programas 65 pasaulio šalyse, kuriose mokosi apie 220 tūkst. mokinių.

Šiame straipsnyje:
mokykla
ugdymas
švietimas
prancūzų kalba

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