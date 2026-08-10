 Druskininkų meras: ekstremalioji situacija dėl atliekų situacijos bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje

Druskininkų meras: ekstremalioji situacija dėl atliekų situacijos bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje

2026-08-10 10:53
Dominykas Biržietis (BNS)

Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione ir Druskininkų merui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, Ričardas Malinauskas sako, kad dėl ekstremalios situacijos paskelbimo savivaldybėje bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis priartės prie 3 tūkst. tonų.

Ričardas Malinauskas
Ričardas Malinauskas / J. Kalinsko/BNS nuotr.

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„Kol kas nenumatoma tų atliekų imti iš mūsų regiono deginimui, taigi maždaug po 30–34 dienų mes viršysime leistiną sukaupti, sandėliuoti degintinų atliekų kiekį, tai bus apie 3 tūkst. tonų“, – LRT radijui pirmadienį sakė R. Malinauskas.

Jo teigimu, tai lemtų „dideles baudas“ Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) vadovui, įstaigai.

„Susidaro ekstremali situacija, kad tos sukauptos atliekos gali užsidegti, teršti gamtą ir taip toliau. Bijodami ir matydami, kad artėjame prie tokios situacijos, informavome, kreipėmės į Seimą, į ministeriją, į Aplinkos (apsaugos – BNS) agentūrą, kad mėnesio pabaigoje diskutuosime apie ekstremalios situacijos skelbimą“, – pažymėjo Druskininkų meras.

Jo duomenimis, per praėjusią savaitę ARATC sukaupė daugiau nei 1 tūkst. tonų atliekų. Jų deginimas, pasak R. Malinausko, sutrikęs Vilniaus kogeneracinei jėgainei (VKJ) nepriimant deginti atliekų dėl krizės sostinėje, o Kauno kogeneracinei jėgainei atliekant remontą.

Seimo narys Audrius Radvilavičius pabrėžė, kad šiuo metu nėra aiškaus plano, kaip apriboti atliekų deginimo pajėgumai vienoje jėgainėje turėtų būti paskirstomi tarp regionų.

„Problemos esmė yra ta, kad nėra aiškaus ir skaidraus mechanizmo, kaip riboti atliekų deginimo pajėgumai turi būti paskirstomi tarp regionų, ypač avarijų, remonto ar krizės metu. Situaciją gali dar labiau apsunkinti planuojamas ir jau įvykęs turbūt Kauno kogeneracinės jėgainės planinis remontas“, – LRT radijui sakė A. Radvilavičius.

„Reikalingas nacionalinis, o ne situacinis atliekų deginimo pajėgumų valdymas“, – pridūrė Seimo narys.

VKJ atstovė Rima Aukštuolytė penktadienį BNS teigė, kad jėgainė šiuo metu degina tik Vilniaus regiono atliekas. Jos teigimu, techninis deginamų atliekų limitas sumažėjęs dėl užsikimšusių filtrų.

R. Aukštuolytė BNS anksčiau teigė, kad šiuo metu sudeginama iki 450 tonų per parą.

VKJ vadovas Mantas Burokas BNS liepos pabaigoje teigė, kad maksimalūs jėgainės pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33–43 proc. – nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų.

BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir VKJ sumažinus atliekų deginimo apimtis.

Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės pirmadienį Aplinkos ministerijos, VKJ ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsis situaciją.

Šiame straipsnyje:
Atliekos
ekstremali situacija
Druskininkų meras
Ričardas Malinauskas

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gal
reiketu ziuret siuksliu namuose o ne Alytuje
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