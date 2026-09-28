Diena X: kaip Lietuva evakuotų gyventojus?

Iš viso Lenkija priėmė maždaug 3 mln. žmonių iš Ukrainos.
Lenkijos gynybos ministras portalui „TVP World“ užsiminė, kad Rusijai užpuolus Baltijos šalis, Lenkija padėtų Lietuvai evakuoti civilius. Patirties ši šalis turi daug.
„Yra numatyti koordinavimo būdai, informacijos apsikeitimo, pasienio perėjimo punktai, kurie galėtų dalyvauti šiame procese ir sklandžiai vykdyti visą procesą“, – aiškino vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė.
Tiesa, konkretūs planai, kaip pagalba būtų teikiama ir kaip vyktų evakuacija, kol kas neparengti.
„Turi būti aišku ir matymas iš mūsų Lenkijos kolegų, kad įsivertintume ir ten esančius trūkumus. Čia kalbame apie logistiką, susisiekimą, kelių srautus. Mes turime formuoti vienpusius eismus, išvykti, atvykti ir panašiai“, – teigė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vilmantas Vitkauskas.
Lietuvoje prasideda didžiausios kasmetės pratybos „Vyčio skliautas“. Jų metu bus tikrinama, kaip šalies institucijos pasiruošusios galimam karui ir kaip sektųsi evakuoti gyventojus. Pratybose dalyvaus ir kolegos iš Lenkijos.
„Plano turėjimas yra geriau nei jokio plano neturėjimas. Plano turėjimas nereiškia tuo pačiu, kad jis suveiks. Tu vis tiek darai tam tikras prielaidas ir daug yra lygtyje neapibrėžtumų“, – sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
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Vilnius jau yra parengęs evakuacijos planą. Jame numatytos trys pagrindinės kryptys. Viena iš Vilniaus į Panevėžį ir toliau į Šiaulius, kita – Kauno ir Klaipėdos kryptimi, trečia – link Suvalkų koridoriaus.
Ketvirtadalį sostinės gyventojų, apie 120 tūkst. žmonių, kuriems reikalinga pagalba, savivaldybė evakuotų pati.
„Daroma prielaida, kad kiti gyventojai evakuotųsi patys, reiškia, naudotų savo transportą ir tam yra paruoštos priemonės. Yra numatyti maršrutai, atsarginiai maršrutai, reguliavimo postai ir t. t.“, – aiškino Vilniaus civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas.
Ketvirtadalį žmonių savivaldybė tikisi evakuoti per dvi ar tris paras. Likusiems prireiktų daugiau laiko.
„Ką mes skaičiuojame, kad maksimaliai tas procesas, jei mes evakuojame visą miestą, galėtų trukti apie 8–10 parų“, – komentavo Ž. Solovjovas.
Kai geras oras, savaitgalį važiuojančiųjų Trakų kryptimi yra apstu. Anot savivaldybės, evakuacijos metu situacija atrodytų kitaip.
„Mes negalime lyginti Jūros šventės ar važiavimo prie ežero prie Trakų su evakuacijos procesu. Mes nematome kiekvieną dieną tiek policijos pajėgų, kiek yra numatyta tam procesui suvaldyti. Nėra tiek transporto nukreipta į vieną pusę“, – aiškino Ž. Solovjovas.
Tiesa, savivaldybės atstovas leido suprasti, kad vidutinis automobilio greitis evakuacijos metu būtų apie 10 kilometrų per valandą.
Pasak Ukrainos pabėgėlių, daugeliui automobilius kolonose teko palikti, o iki Lenkijos kelias dienas eiti pėsčiomis.
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