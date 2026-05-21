 Dėl užgrobtos „Facebook“ paskyros Gelūnas kreipsis į policiją: manau, kad tai kerštas

Dėl užgrobtos „Facebook“ paskyros Gelūnas kreipsis į policiją: manau, kad tai kerštas

2026-05-21 15:33
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

Dėl užgrobtos asmeninės „Facebook“ paskyros Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas žada kreiptis į policiją. Jo teigimu, tai galėjo būti priešiškų jėgų atsakas į anksčiau paskelbtą „antikremlišką“ įrašą. 

Arūnas Gelūnas
Arūnas Gelūnas / R. Riabovo / BNS nuotr.

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„Kreipsiuosi į policiją ir viskas bus fiksuota oficialiai, nes tai yra nepriimtina“, – Eltai patvirtino A. Gelūnas.

„Aš galvoju, kad tai priešiškų jėgų reakcija į mano parašytą įrašą apie dronų puolimą, Rusijos išsekimą ir kritiškumo parodymą. Manau, kad tai kerštas“, – nurodė muziejaus vadovas.

Jo teigimu, paskyra galėjo būti užgrobta ketvirtadienį ryte.

„Jeigu neklystu, šiandien (ketvirtadienį – ELTA) ryte dar tikrinau savo paskyrą, ji buvo neužgrobta. Tai atsitiko kažkada ryto valandomis“, – teigė jis.

Tiesa, Vilniaus paveikslų galerija ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ išplatino pranešimą, kurioje pranešama apie užgrobtą A. Gelūno paskyrą bei sukurtą netikrą jos atitikmenį.

Įraše nurodoma, kad visa šiose paskyrose skelbiama informacija yra netikra. 

Šiame straipsnyje:
Arūnas Gelūnas
feisbukas
pagrobė feisbuko paskyrą

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Komentarai

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Julija
Koks susireikšminęs ponas.
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