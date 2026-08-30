Dėl pastebėtų balionų kilo panika

„Dėmesio, Sūduvos regiono gyventojai! Sekmadienio rytas. Ką tik gavau žinutę iš kalvarijiečių, kad virš jų miestelio skrenda meteorologiniai balionai, kurie labai panašūs į kontrabandinius – prie jų prikabinti kroviniai. Gavęs žinutę, iškart paskambinau Marijampolės AVPK budėtojui. Jis mane informavo, kad policija šiuos balionus stebi. Taip pat paaiškino, kad yra gautas Policijos departamento pranešimas, jog vyksta Lenkijos pareigūnų ir kariškių pratybos. Suprantu, kad pratybos vyksta ir jų reikia. Tačiau taip pat žinau, kad apie tokio pobūdžio pratybas, ypač kai jų metu naudojami objektai gali patekti į kaimyninės valstybės oro erdvę ir gyventojams atrodyti kaip kontrabandiniai balionai, mūsų atsakingos tarnybos turėtų būti informuojamos iš anksto. O svarbiausia – žmonėms turi būti laiku ir aiškiai paaiškinta, kas vyksta. Kad sekmadienio rytą, pamatę virš savo miestelio skrendančius balionus su prikabintais kroviniais, gyventojai neturėtų spėlioti, ar čia pratybos, kontrabanda, ar dar kas nors“, – feisbuke rašė politikas.
Vėliau D. Gaižauskas informaciją patikslino. Atsakymus jis teigė gavęs iš Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC).
„Pagal šiuo metu NKVC turimą informaciją, virš Lietuvos skrendantys balionai dalyvauja tarptautinėse „Coupe Aéronautique Gordon Bennett“ oro balionų varžybose. Tačiau svarbiausia yra kita. NKVC mane informavo, kad nei NKVC, nei Policijos departamentas, nei „Oro navigacija“, nei Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas apie šių balionų skrydį per Lietuvos oro erdvę iš anksto perspėti nebuvo. Be to, dėl balionų skrydžio kyla rizika, kad gali tekti taikyti Kauno oro uosto veiklos apribojimus. NKVC šiuo metu tikslina informaciją ir, kaip buvau informuotas, netrukus pateiks oficialią informaciją visuomenei. Taigi klausimų tikrai bus. Ypač prisiminus, kad šį rytą, man kreipusis į Marijampolės AVPK, budėtojas turėjo visai kitą informaciją – kad tai Lenkijos pareigūnų ir kariškių pratybos. Vadinasi, tarptautinių varžybų balionai skrenda per Lietuvos oro erdvę, atsakingos institucijos, kaip mane informavo NKVC, apie tai iš anksto perspėtos nebuvo, o policija vietoje turėjo informaciją apie neva vykstančias Lenkijos pareigūnų ir kariškių pratybas. Kas, ką ir kada turėjo žinoti, kodėl atsakingos Lietuvos institucijos nebuvo informuotos ir kodėl informacija tarp institucijų buvo tokia skirtinga – reikės išsiaiškinti“, – rašė jis.
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