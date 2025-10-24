Dėl meteorologinių balionų antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti pasienio punktai su Baltarusija

„Reaguojant į šią situaciją, Valstybės sienos apsaugos tarnyba uždarė Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktus su Baltarusija iki rytojaus 12 valandos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė premjerė Inga Ruginienė.
Pasak premjerės, tarnybos veikia pagal sprendimus, priimtus šią savaitę vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Kitą savaitę vėl rinksis komisija, kad įvertintų, kokią įtaką daro jau priimti sprendimai ir ką dar būtų galima padaryti trumpuoju laikotarpiu, jog tai būtų skausminga tiek kontrabandininkams, tiek jiems siautėti leidžiančiam A. Lukašenkos režimui.
Anksčiau premjerė yra sakiusi, kad pasikartojus masiniam kontrabandinių balionų siuntimui, Lietuva visiškai uždarys sieną su Baltarusija.
Laikinai uždaryti Medininkai–Kamenyj Log ir Šalčininkai–Benekainys pasienio kontrolės punktai.
Kaip rašė BNS, šią savaitę dėl įskridusių kontrabandinių balionų minėti pasienio punktai buvo uždaryti nuo trečiadienio maždaug 2.30 val. iki tos dienos ryto.
Naujausi komentarai