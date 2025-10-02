Ruginienė: suprantu, kokį nerimą patiriate

„Savaitgalis visiems yra sudėtingas. Vėjo kryptis kol kas nepalanki oro uostui. Nors vakar turėjom gerokai mažesnį balionų kiekį ir grėsmės lygį, nenorėjom rizikuoti ir skrydžius atidėjome“, – socialiniame tinkle „Facebook“ sekmadienį ryte rašė premjerė Inga Ruginienė.
„Visos atsakingos tarnybos dirba ir stebi situaciją nuolatos. Pirmadienį kviečiu NSK (Nacionalinio saugumo komisijos – BNS) posėdį iš ryto aptarti veiksmų planą ir tolimesnius žingsnius“, – nurodė ji.
Anot ministrės pirmininkės, sprendimas vėl laikinai apriboti oro uosto ir pasienio punktų veiklą priimtas vadovaujantis prevencijos principu, siekiant užtikrinti keleivių, gyventojų ir infrastruktūros saugumą.
Suprantu, kokius nepatogumus ir nerimą jus patiriate.
„Prašau visų kantrybės, nes suprantu, kokius nepatogumus ir nerimą jus patiriate, bet veikiame jūsų saugumo labui“, – teigė I. Ruginienė.
„Ramiai ir užtikrintai imamės atsako – sienų uždarymas tai signalas, kad mes netoleruosime bet kokio sienų pažeidimo“, – sakė ji.
BNS rašė, kad dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų nuo šeštadienio vakaro buvo laikinai apribota Tarptautinio Vilniaus oro uosto veikla, uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai.
Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 3.30 val., ribojimai buvo taikomi apie šešias valandas.
Nuo maždaug 22.45 val. uždaryti iki šiol veikę du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija vėl atverti 2 valandą.
Tai jau trečias kartas šią savaitę, kai dėl oro balionų sutrikdyta oro uostų veikla ir uždaryti pasienio punktai. Du ankstesni incidentai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.
Tuomet buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.
Dėl incidento savaitės pradžioje taip pat buvo surengtas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.
Po jo premjerė Inga Ruginienė teigė, kad pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą, galimas visiškas sienų uždarymą su šia kaimynine šalimi.
