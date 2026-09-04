Dalijasi vaizdais: lietus toks, kad galima automobilį muilu ir kempine nusiplauti

Anot sinoptikų, penktadienį daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Tautiečiai socialiniuose tinkluose dalijasi lietingų orų vaizdais.
„Gerai pila. Čia neva trumpalaikis lietus“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ prie vaizdų iš Vilniaus rašė Renaldas.
„Toks trumpalaikis, kad kempine ir muilu galima eit ir automobilį nusiplaut pilnai“, – antrino Martynas.
„Trakai irgi skęsta“ – rašė Rūta.
Kaip jau rašyta, Vilniaus miesto tvarkymo įmonė „Grinda“ pranešė, kad ruošiasi galimiems dar vienos audros padariniams šalinti.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad šeštadienio naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus. Galima perkūnija. Vėjas pirmoje nakties pusėje besikeičiančios krypties, antroje – pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Žemiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną debesuota su pragiedruliais. Daug protarpiais lietus, vietomis smarkus. Kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–17 m/s. Žemiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.
Pirmadienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 4 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 72 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 59 cm, Minijoje ties Priekule – iki 41 cm, Akmenoje–Danėje ties Klapėda – iki 24 cm. Žymesnis kritimas, iki 32 cm, stebimas Šešuvyje ties Skirgailais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 17–20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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