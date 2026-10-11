Budrys išvyksta į Liuksemburgą: dalyvaus ES Užsienio reikalų taryboje

Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija (URM), K. Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvišalį susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo.
„Dvidešimt septynių valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš ES valstybes nares, ES plėtros procesą ir jo reikšmę visos Bendrijos saugumui, padėtį Sakartvele ir Artimuosiuose Rytuose. Taip pat bus diskutuojama ES strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais“, – teigiama URM pranešime spaudai.
Užsienio reikalų ministras Liuksemburge lankysis spalio 11–12 dienomis.
ELTA primena, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą.
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