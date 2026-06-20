 Birželio 20-oji – Pasaulinė pabėgėlių diena

Birželio 20-oji – Pasaulinė pabėgėlių diena

2026-06-20 05:30
Brigita Juodelytė

Birželio 20-ąją minima Pasaulinė pabėgėlių diena. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į milijonus žmonių visame pasaulyje, kurie dėl karo, persekiojimo, smurto ar žmogaus teisių pažeidimų buvo priversti palikti savo namus ir ieškoti saugumo kitose šalyse.

<span>Birželio 20-oji – Pasaulinė pabėgėlių diena</span>
Birželio 20-oji – Pasaulinė pabėgėlių diena / magnific.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Pasaulinę pabėgėlių dieną Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė 2000 metais. Data pasirinkta siekiant paminėti 1951 metų Pabėgėlių konvencijos 50-metį. Taip pat buvo nuspręsta šią dieną suderinti su jau anksčiau Afrikoje minima Afrikos pabėgėlių diena, taip pabrėžiant pasaulinį solidarumą su nuo konfliktų nukentėjusiais žmonėmis.

Pabėgėliais vadinami žmonės, kurie dėl pagrįstos baimės būti persekiojami savo šalyje negali ar nenori į ją grįžti. Jie dažnai netenka ne tik namų, bet ir galimybės tęsti įprastą gyvenimą, dirbti, mokytis ar būti kartu su artimaisiais.

Jungtinių Tautų duomenimis, priverstinai perkeltų žmonių skaičius pasaulyje pastaraisiais metais pasiekė rekordines aukštumas. Daugelis jų bėga nuo karų, ginkluotų konfliktų, politinių represijų ar humanitarinių krizių. Didelę pabėgėlių dalį sudaro vaikai ir šeimos.

Pasaulinės pabėgėlių dienos proga visame pasaulyje rengiami solidarumo renginiai, diskusijos, parodos ir švietimo iniciatyvos. Jų tikslas – ne tik informuoti visuomenę apie pabėgėlių padėtį, bet ir skatinti supratimą, pagarbą bei pagalbą žmonėms, kurie buvo priversti pradėti gyvenimą iš naujo.

Ši diena primena, kad už kiekvienos statistikos slypi tikri žmonės, jų istorijos, netektys ir viltys. Pasaulinė pabėgėlių diena kviečia nepamiršti žmogiškumo ir solidarumo su tais, kurie ieško saugumo bei galimybės gyventi oriai.

Šiame straipsnyje:
Pasaulinė pabėgėlių diena
pabėgėliai
Jungtinės Tautos
JTO
Pabėgėlių konvencija
žmogaus teisės
migracija
karas
humanitarinė krizė
persekiojimas
Solidarumas
prieglobstis
birželio 20

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