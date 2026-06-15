Birželio 15-oji – Alytaus miesto diena

Alytus laikomas vienu seniausių Lietuvos miestų. Istoriniuose šaltiniuose jis minimas dar XIV amžiuje – 1387 metų dokumentuose Alytus jau įvardijamas kaip miestelis. Vėliau jis augo ir stiprėjo kaip svarbus regiono centras, įsikūręs vaizdingoje vietoje prie Nemuno.
Manoma, kad miesto pavadinimas kilo nuo pro jį tekančio Alytupio upelio. Istorikai spėja, kad senasis šio vandens telkinio pavadinimas galėjo būti Alytus, o vėliau jis tapo miesto vardu. Per šimtmečius Alytus iš nedidelės gyvenvietės išaugo į vieną svarbiausių Pietų Lietuvos miestų.
Miesto istorijoje svarbų vaidmenį atliko ir Alytaus piliakalnis. XIII amžiuje ant jo stovėjo medinė pilis, saugojusi kraštą nuo priešų. Šiandien piliakalnis yra vienas svarbiausių miesto istorinių objektų ir lankytinų vietų.
Alytaus miesto dienos paprastai minimos ne vieną dieną, o visą savaitę. Mieste vyksta koncertai, sporto varžybos, mugės, parodos, edukaciniai renginiai ir įvairios pramogos gyventojams bei svečiams. Tai puiki proga prisiminti miesto istoriją, pasidžiaugti jo pasiekimais ir stiprinti bendruomeniškumą.
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