Austėjos Landsbergienės karjeroje – posūkis: kiekvieną problemą visada galima „užmėtyti“ pinigais

TV3 žiniasklaidos grupės į Lietuvą perkeltas verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ (angl. „Shark Tank“) atskleidžia ne tik genialiausias idėjas turinčius žmones, bet įkvepia apie verslą vis dažniau susimąstyti ir kitus. Trečiajame sezone prie investuotojų prisijungs ir nauji veidai.
Viena iš jų – puikiai visiems žinoma verslininkė A. Landsbergienė.
Svajojantiems apie jos investicijas lengva nebus – vien gražios prezentacijos ar įdomios idėjos tikrai nepakaks. Be tikslių skaičių ir neturėdami eskpertiškumo, Austėjai net nesirodykite!
„Kiekvieną problemą visada galima „užmėtyti“ pinigais, ir aš suprantu, kad yra problemų, kurių be jų nepavyks išspręsti. Tačiau man visada pakyla antakis, kai žmogus pirmiausia ne kūrybiškumu, o pinigais – ir dar kartais net ne savo – nori spręsti verslo problemas“, – savo nuomone dalijasi A. Landsbergienė.
Verslumo šou dalyviams vertėtų ruoštis atsakyti ir į begales nepatogių klausimų. Kaip teigia Austėja, būtent tai dažnai padeda atskleisti tikrąjį verslo potencialą.
„Kai pradedu klausinėti apie skaičius, konkurentus, padarytas klaidas ar tai, kaip verslas planuoja augti, silpna idėja pasimato labai greitai. Nes viskas – tarsi rūke. Daug žodžių, o esmės trūksta“, – sako ji.
Tuo tarpu stipri idėja, anot A. Landsbergienės, dėl nepatogių klausimų gali tapti tik dar tvirtesne ir verta investicijų. Juk tai – puiki proga pademonstruoti savo žinias.
„Turbūt svarbiausias signalas yra tai, ar žmogus geba kalbėti apie savo verslo silpnybes taip pat laisvai ir drąsiai, kaip ir apie stipriąsias puses. Verslas yra daugialypis ir daugiabriaunis“, – teigia ji.
„Žinau, ką reiškia augti nuo nulio, valdyti komandą, priimti sunkius finansinius sprendimus ir galiausiai – sėkmingai parduoti verslą“, – sako A. Landsbergienė.
Šiuo metu verslininkė jau kuria naują verslą.
„Puikiai suprantu ir ankstyvosios stadijos iššūkius: kaip iš idėjos sukurti veikiantį verslo modelį, kai dar nėra nei pajamų, nei aiškaus kelio. Ši patirtis leis man „Ryklių“ dalyvių idėjas vertinti ne tik teoriškai, bet ir iš praktinės pusės. Ką iš tikrųjų reikia padaryti, kad idėja taptų verslu?“ – sako ji.
Anot verslininkės, ne ką mažiau svarbu ir tai, kaip giliai dalyviai supranta savo klientą ir problemas, kurias sprendžia. Vien noro produktą parduoti čia neužteks!
„Noriu matyti skaičius: kiek kainuoja pritraukti klientą, kiek jis atneša pajamų ir ar šis modelis iš viso gali veikti. Noriu, kad dalyvis pažintų savo rinką geriau nei aš – kad jausčiausi kalbanti su ekspertu, o ne su entuziastu be duomenų“, – teigia verslininkė.
(be temos)