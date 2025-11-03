Atspindys stikle atskleidė skandalingą prekybą Seime

„Sveiki! Gal kam reikia? Buvo 8 patalpos arba stiklo paketų atskirai“, – teigiama įraše.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Prekybininkas visgi nebuvo labai atsargus. Nors skelbimą įdėjo anonimiškai, nuotraukoje matyti jo veido atspindys. Komentaruose pardavėjas nurodė, kad viską parduotų už 1 000 eurų, o duris su rėmu perleistų už 100 eurų.
Seime dirbantis statybininkas Giedrius, paklaustas, ar nieko negirdėjo apie tai, atsakė: „Ne.“
„KK2“ komanda Seimo statybininkui parodė nuotrauką, kurioje atsispindi skelbimą fotografavusio žmogaus veidas.
Giedrius į klausimą, ar yra matęs tą žmogų, atsakė: „Ne.“
„Gal ir galėjo kažkas, kad nemestų į konteinerį“, – teigė Giedrius, paklaustas, ar galėjo kažkas įdėti skelbimą į grupę.
Anot jo, tai nebūtų papildomas uždarbis. „Viskas eina į konteinerį“, – tvirtino vyras.
Seimo statybininkas, paklaustas, galbūt visgi iš veido jam matytas šis langų pardavėjas, neatsakė. „Galite mums leisti dirbti?“ – klausė pašnekovas.
Dauguma darbuotojų šoke – kas drįsta taip daryti?
Dirbantis Seime statybininkas Danielius pabrėžė, kad tai – labai blogai.
„Manau, kad negali taip būti“, – tvirtino jis.
Kitas darbuotojas svarstė, kad galbūt eilinis praeivis įdėjo tą skelbimą.
Seimo narė Ligita Girskienė net atpažino langus iš savo kabineto.
„Net nustebau – parduodamus Seimo rūmų langus ir netgi savo kabineto langus pamačiau. Dėl to ir susidomėjau skelbimu, atkreipiau dėmesį į tai. Man atrodo, kad nesąžininga yra, kada tu gauni už darbą ir dar papildomai parduodi Seimo turtą, kurį gavai atlikdamas kažkokius darbus. Čia reikėtų Seimo kanclerio klausti, kokia yra pasirašyta sutartis“, – kalbėjo L. Girskienė.
L. Girskienė pasakojo, kad matė skelbimą grupėje, kur parduodami statybiniai likučiai.
„Prie Seimo, prie mano kabineto, buvo sustatyti langai ir matau, kad parduodami jie yra – kažkas užsidirbti nori“, – nurodė L. Girskienė.
„Kodėl, pavyzdžiui, jeigu kažkas kažkur įdėjo skelbimą ir jūs traktuojate, kad čia neišmetimui, jog neterštų žemės, jeigu bus viskas užpajamuota? Tai kur yra problema?“ – klausė pašnekovas.
Seimo turto tokiu būdu parduoti negalima. Turi būti skelbiamas viešas aukcionas, teritorija stebima ir vaizdo kameromis. Matyt, pardavėjo bus ieškoma.
„Kameros yra, jeigu šiek tiek galima įžiūrėti ir kas tai atliko – ta prasme, žmogaus veidą, kuris fotografuoja, ir laikotarpį, čia jokių problemų nėra surast. Jeigu nėra apibrėžta sutartyje kažkaip taip, kaip dabar daroma, be abejo, yra pažeidimas. Išsiaiškinsime, aš tikrai šių detalių negalėčiau atsakyti, bet mano galva, kad tokie dalykai tikrai yra aptarti sutartimi“, – aiškino Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė.
Pagal turimas Seimo ir remonto darbus atliekančios įmonės UAB „Fima“ sutartį viskas turėjo būti utilizuota.
„Po dalies vertėjų kabinų demontavimo susidariusias atliekas rangovas pagal minėtos sutarties 5.11 papunktį turi priduoti licencijuotai utilizavimo įmonei bei pateikti užsakovui šios įmonės išduotus dokumentus apie priduotas statybines atliekas“, – citata iš sutarties.
„Reikėtų paklaust, gal algą moka natūra ta įmonė, bet aš abejočiau, kad tokie dalykai galimi. Tai čia reikėtų išsiaiškinti“, – sakė O. Leiputė.
Po „KK2“ kreipimosi Seimo kanceliarija kreipėsi į remontininkų įmonę. Ši pradėjo vidinį patikrinimą. Bus bandoma išsiaiškinti, kas tą Seimo turtą pardavinėja.
Naujausi komentarai