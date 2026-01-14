Atskleistas mažai žinomas faktas apie Sausio 13-ąją

Atskleidžiamas nežinomas arba labai mažai žinomas faktas – Sausio 13-osios rytą žvakelių deginimo languose tradicijos autorė yra istorijos mokytoja iš Panevėžio. Šiuo metu ji dirba Juozo Balčikonio gimnazijoje, kur, tenka pripažinti, net dalis mokytojų šio fakto nežinojo.
„Sako, kad net nežinojo, kad čia ji. O mes nerašome raudonomis raidėmis, kad čia Auksės idėja. Ji kukli mokytoja, mes tuo didžiuojamės ir didžiuojamės tuo, kad ji dirba mūsų mokykloje ir moko mūsų vaikus“, – sakė Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas.
Pati mokytoja išlieka santūri ir sako, kad viskas prasidėjo nuo sutapusių aplinkybių.
„Prasidėjo nuo to, kad susikūrė Tolerancijos centras, kurį kuruoja Tarptautinė komisija“, – pasakojo istorijos mokytoja Auksė Sereikienė.
Pirmą kartą Sausio 13-osios aukoms žvakelės languose buvo uždegtos 2006-aisiais.
„Kaip sakau, lietuviai mėgsta tas žvakeles įvairiomis progomis deginti, tai pagalvojau, kad paveiki idėja bus ir labai gražiai atrodė. Pasirinktas laikas buvo visoje Respublikoje vienu metu nuo 8 valandos, kai dar tamsu ir tas vaizdas toks geras bei patrauklus. Tiesiog užkabinau. Kaip sakė komisija – jeigu tavęs ir nebebūtų, ji gyvuotų savaime, nes įgavo pagreitį ir su kiekvienais metais vis daugiau dalyvių prisijungia“, – teigė A. Sereikienė.
Nors, kaip pripažįsta mokytoja, kelias tradicijai, ypač pirmaisiais metais, nebuvo lengvas. Esą teko eiti Respublikos gatve ir kalbinti įstaigas bei įmones, kviečiant prisijungti prie tylios žvakelių deginimo akcijos.
„Tuo metu tai vyko nelabai noriai. Bet mes vis tiek idėją puoselėjome nuo 2006 metų. Iš pradžių, kai prasidėjo, tai net ambasados tarptautinė komisija siuntė, kad užsienyje ambasadose irgi dega žvakeles. Tai buvo labai smagu ir gera širdyje“, – sakė A. Sereikienė.
Ir antradienio rytą gimnazijos languose sužibo žvakės – jų suskaičiuota net 170. Visas žvakes ant palangių dėliojo ir degė už atminimo akciją atsakinga klasė, į pamokas atėjusi anksčiau. Mokiniai jautriai vertina savo mokytojos autorystę.
„Graži iniciatyva visus suvienyti. Ir pati tauta turi gražią paminėjimo tradiciją. O žvakė kaip simbolis turi gražią atminimo reikšmę“, – sakė moksleivė.
„Manau, kad tai tikrai prisideda prie tų dienų įvykių atsiminimo ir, kad tokie įvykiai daugiau nepasikartotų“, – kalbėjo moksleivis.
„Tas momentas, ta klasės tamsa... Nepabėgsi, turi pagalvoti, kas jeigu, ir kas buvo tada“, – teigė moksleivė.
