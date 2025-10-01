Ant daugiabučio laiptų – jauno vyro lavonas

Pareigūnai pranešimą apie tai gavo trečiadienį, 15.50 val. Nustatyta, kad mirusiajam buvo 29 metai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Panevėžyje, Dainavos gatvėje, ant daugiabučio namo laiptų, rastas mirusio jauno vyro, gimusio 1996 metais, kūnas, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
