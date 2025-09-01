Artimiausių dienų orų prognozė: bus šaltoka

Kaip feisbuke skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, nuo savaitės vidurio naktimis bus šaltoka.
„Oro temperatūra daug kur nukris iki neigiamų reikšmių, o dirvą dar didesnis šaltukas balins, dienomis didesnė šiluma irgi nedžiugins“, – rašė E. Latvėnaitė.
Anot jos, pagal dabartinius duomenis, nuo sekmadienio vis arčiau Baltijos ir Lietuvos plečiasi audringesnis ir drėgnesnis ciklonas.
„Tad laukiantys didesnio lietučio gali būti pamaloninti, bet jau gerokai stipresnių vėjų galime sulaukti“, – pranašavo sinoptikė.
E. Latvėnaitė toliau pateikė šios savaitės orų prognozę.
Pirmadienį, rugsėjo 29 d., be lietaus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės rytų naktį 5–10 m/s, dieną rytų, šiaurės rytų 7–12 m/s. Naktį 1–6°C, šilčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dirvos paviršiuje kai kur dar silpnos šalnos 0, minus 2°C, dieną 11–14°C
Antradienį, rugsėjo 30–osios naktį ir rytą, gali šiek tiek palyti pietiniame, pietvakariniame pakraštyje, dieną jau be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 4–6°C, šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose 1–3°C, dirvos paviršiuje 0, minus 3°C, dieną 11–14°C
Trečiadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas šiaurės rytų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Žemiausia temperatūra naktį – 0, plius 5°C, dirvos paviršiuje daug kur minus 1–6°C, dieną 10–13°C.
Ketvirtadienį, spalio 2 –osios naktį, be lietaus, dieną gali tik šiek tiek palyti šiaurės rytiniame, rytiniame pakraštyje. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s. Naktį minus 1, plius 3°C, dirvos paviršiuje minus 1–6°C, kai kur minus 7–9°C, dieną 9–12°C.
Penktadienį, spalio 3 d., gali šiek tiek palynoti, daugiausia dieną ir daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 3–7 m/s. Naktį minus 1, plius 3°C, pajūryje iki plius 6°C, dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti, dieną 10–13°C.
Šeštadienį, spalio 4 d., be lietaus, naktį ir rytą rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 0, plius 4°C, pajūryje iki plius 6°C. Dirvą vis dar šaltukas, jau silpnas, gali nubalinti, dieną 11–13°C.
Sekmadienį, spalio 5–osios naktį, be ženklesnio lietaus, dieną, pradedant vakariniais rajonais, turėtų palyti. Vėjas pietinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį plius 4–8°C, dieną 12–15°C.
